Ni av ti lærere i videregående skole har nå mottatt første koronavaksine.

Totalt har 86,9 prosent av alle ansatte i barnehager og skoler fått første dose, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

I befolkningen ellers har 81,9 prosent fått første vaksinedose.

– Det betyr at de aller fleste lærerne er beskyttet til skolestart, og det er veldig bra, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Regjeringen mener derfor det skal være trygt å åpne skoler og barnehager på grønt nivå neste uke, så sant smittenivået i kommunen tillater dette.

Savner tydeligere prioritering

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er ikke enig i regjeringens vurdering.

– Det er for dårlige tall. Det er nesten provoserende. Lærere og barnehagelærere blir bedt om å stå i frontlinjen, men mottar ikke den beskyttelsen personer i frontlinjen trenger. De burde være fullvaksinerte, mener Handal.

Han sier lærerne han har snakket med er engstelige, og at de uroer seg for skoleåret som kommer.

Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, mener lærere i barnehager og skoler burde være fullvaksinerte. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De forstår ikke kommunikasjonen fra regjeringen. De ble fortalt de skulle bli prioritert, men det er ikke alle som har mottatt første dose engang. Espen Nakstad snakker om en fjerde smittebølge, samtidig som karantenebestemmelsene for dem under 18 år blir slappere. Regjeringen burde prioritert tydeligere, sier Handal.

Mener det er trygt

Til nå har 26,6 prosent av lærerne har fått to vaksinedoser. Det er 8 prosent færre enn generelt i befolkningen. Kunnskapsdepartementet sier det er som forventet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier det skal være trygt for lærere å vende tilbake på jobb til høsten. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det anbefalte intervallet mellom første og andre dose er inntil 12 uker, og mange ansatte i skole og barnehage fikk sin første dose først i sommer.

Kunnskapsminister Guri Melby sier at de aller fleste lærerne vil motta andre vaksinedose veldig snart.

– Smittenivået i landet er ganske lavt. Det er trygt å gå på jobb og det er trygt å åpne skoler og barnehager på grønt nivå. Nå håper jeg at vi kan fokusere på at barna skal lære og ha det bra, og at pandemien tar mindre plass i skoleåret som kommer.

Testing fremfor karantene

I går ble det kjent at personer under 18 år slipper smittekarantene om de kan fremvise negativ koronatest.

Unntaket gjelder kun for dem som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter til den med koronasmitte.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier det har vært en utfordring for skolene å drifte på gult nivå.

– Når det har oppstått smitte på en skole, har svært mange elever fort blitt satt i karantene. Nå ønsker vi å teste disse elevene regelmessig, fremfor å sette dem i karantene, sier Nakstad.

Han sier statsforvalterne nå må sørge for å kjøpe inn nok hurtigtester, slik at de er forberedt om en slik situasjon skulle oppstå.

– Så er det viktig at vi fortsetter å ha den kontrollen vi nå har, og at vi unngår store smitteutbrudd, sier Nakstad.