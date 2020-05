– Vi vet ikke hva som har skjedd. Men den må ha blitt skremt eller stresset, sier Bernt Kai Velde til NRK.

Dyreparkeieren synes det har blitt litt i overkant mye oppmerksomhet rundt forsvinningen.

DYREPARKEIER: Bernt Kai Velde. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det virker litt hysterisk. Det er ikke en løve eller en tiger, men en kenguru og de er som forvokste kaniner med lange haler. Den spiser gress og blader, og er ikke farlig for noen.

Han tror kenguruen finner tilbake til dyreparken på egen hånd, og ber derfor folk om å ikke prøve å fange den.

– Den klarer seg fint ute lenge, sier Velde til Haugesunds Avis, som først omtalte saken.

Her hopper kenguruen inn i skogen. Foto: Astrid Birgitte Wegner Osnes. Du trenger javascript for å se video. Her hopper kenguruen inn i skogen. Foto: Astrid Birgitte Wegner Osnes.

Dyreparken har i dag fem kenguruer. Velde regner med at kenguruen på rømmen snart kommer hoppende tilbake.

Han har selv sett den utenfor parken etter at den rømte.

Kenguruen har ikke fått navn. Ifølge dyreparken er den ikke gammel nok til at de kan se hvilket kjønn den er.

RØMT: Den lille kenguruen på bildet har rømt fra Haugaland Zoo på Karmøy. Foto: Haugaland Zoo

Skoleklasse møtte kenguruen

Lærer Vidar Levinsen var ute på tur med klassen sin ved Torvestad skole og kultursenter, da de plutselig møtte kenguruen, onsdag formiddag.

– Vi traff den i et veikryss. Det var litt artig, for den virket litt forvirret. Kenguruen hoppet frem og tilbake, så kom den hoppende mot oss. Når den passerte eleven ved siden av meg, var den bare en meter unna oss, forteller Levinsen.

Kenguruen skal verken ha virket redd eller aggressiv.

– Så forsvant den inn i skogen. Elevene er akkurat ferdige å lære om Australia i samfunnsfag, så det var jo litt dumt da.

Levinsen forteller også at det tirsdag var flere elever som hadde sett kenguruen fra klasseromsvinduet. Den skal oppholde seg i skogen ved skolen, ifølge læreren.

Krass kritikk

Mange engasjerte seg i saken om kenguruen som rømte fra dyreparken på Karmøy i 2017. Den var såpass skadet da den ble funnet at den måtte avlives.

– Er du bekymret for at det skal gå galt, slik det gjorde i 2017?

– Nei, nå har vi gitt beskjed om at folk må la den være i fred. Ikke jag den. Sist var det jo nesten verre enn 17. mai. Det var så mange biler som kjørte rundt og fløytet. De skremte jo vettet av den, sier Velde.

Kenguruens skjebne i 2017 fikk mange til å kritisere dyreparkkonseptet og dyreparken på Karmøy.

Truet med stenging

Mattilsynet truet også med å tvangsavvikle dyreholdet i Haugaland Zoo etter at kenguruen i juni 2017 stakk av fra parken.

Alf Harry Andersen tok dette bildet siste en kenguru fra dyreparken stakk av. Foto: Alf Harry Andersen

Under et tilsyn i parken avdekket Mattilsynet at gjerdet til kenguruenes innhegning lett kan bestiges.

Mattilsynet krevde at det ble ansatt kompetente folk i parken. De mente også at eier av Haugaland Zoo ikke hadde kompetanse til å føre tilsyn.

Dyreparken fikk på plass veterinær, og fikk drive videre etter at det ble et aksjeselskap.