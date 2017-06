Onsdag morgen, i 06.30-tida, satte Alf Harry Andersen seg på sykkelen og tråkket av gårde til jobb. Som vanlig. Men plutselig sto en lys levende kenguru i veibanen foran ham. Dét har han aldri opplevd før.

– Jeg har sett rådyr når jeg har vært på vei til jobb, men aldri en kenguru. Så jeg ble jo overrasket da jeg fikk øye på den. Men jeg hadde fått med meg at en kenguru var savnet fra Haugaland Zoo, sier Andersen til NRK.

Kenguruen stakk av fra Haugaland Zoo under foring tirsdag kveld. De ansatte har forsøkt å finne kenguruen i snart ett døgn, foreløpig uten hell.

Andersen traff på kenguruen i Vikjå på Torvastad, som er omtrent en kilometer unna Haugaland Zoo på Karmøy. Det var Haugesunds Avis som omtalte Andersens kenguru-møte først.

Andersen stoppet naturlig nok opp for å se nærmere på kenguruen foran ham. Han anslår at han og dyret sto og så på hverandre i mellom et halvt og ett minutt.

– Det var lenge nok til at jeg fikk fisket opp mobilen og tatt et par bilder. Kenguruen satte seg først ned på huk et stykke foran meg, og vi bare kikket på hverandre en liten stund. Men den sprang av gårde da jeg begynte å sykle mot den, sier han.

Andersen er trolig den siste som har sett kenguruen, så langt. Selv om mange er ute og leter etter kenguruen, har ingen sett den etter 06.30-tida onsdag.