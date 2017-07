Karmøy-kenguruen er død

– Me har gjort alt me kunne, og me har rådført oss med ekspertar på andre sida av jordkloden, opplyser veterinær Michaela Modig til NRK.

Ho kjem med den triste nyheita om at kenguruen som tysdag kveld stakk av frå Haugaland zoo på Karmøy pådrog seg så alvorlege skadar at dei nå har avliva den.

Kurator i Haugaland Zoo Kjetil Veum Utvik seier til NRK at det er forferdeleg trist at det enda på denne måten. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Skade i den eine foten

Kenguruen blei bedøva og fanga etter den hadde vore meir enn eitt døgn på frifot. I tida den hadde utanfor dyreparken sine gjerde blei den blei observert hoppande over vegar, på jorde og i skog i området rundt Torvastad.

Etter den blei fanga har den vore innlagt på dyreklinikk.

Her er det først og fremst ein skade på den eine foten som har uroa veterinær Modig. Skaden gjekk heilt inn til leddet, og dette er årsaka til at kenguruen nå har blitt avliva.

– Dette er forferdeleg trist. Me hadde håpa at me kunne redda den, men nå hadde skaden gått så langt at alle var samde om at avliving ville vera det beste, seier kurator ved Haugaland zoo, Kjetil Veum Utvik.

Dyrlege Michaela Modig skal ha rådført seg med ekspertar frå mellom anna Australia før dei tok avgjersla om avliving. Bilete er frå leiteaksjonen etter at kenguruen hadde stukke av, ho gjorde her klar bedøvelsestoffet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK Fekk skadar frå piggtrå

Laurdag klokka 10.30 la Haugaland zoo ut denne meldinga ut på Facebook:

«Hei alle sammen 😐Først å fremst vil vi takke alle som tipset oss ved observasjoner, det har vært noen hektiske dager.

Når vi fikk tak i Kenguruen hadde den pådratt seg en del skader fra piggtråd gjerder og lignende, den hadde såpass alvorlige skader at vi har måttet holde den hos vetrinær for å vaske å rense sårene i håp om at vi skulle slippe infeksjoner. Vi hadde høyt håp om at det skulle gå bra noe det også gjorde inntil går da begynte den å få feber igjen. Vi har rådført oss med over 10 andre vetrinærer med enten kompetanse på lignende saker eller som er ekspert på Kenguru. Desverre hadde alle samme mening. Etter nærmere undersøkelser utover kvelden i går visste det seg den hadde begynt å lekke leddvæsker også det vil si at skaden kom til å bli så alvorlig at den aldri kunne ha gått normalt igjen visst den i det hele tatt kunne gått 😔

Vi måtte derfor sent i går kveld la den sovne stille inn i kenguru himmelen 😢 😢 😢

Vi vil også takke vetrinæren vår Michaela som har gjort alt hun kunne i sin makt for å redde den. Vi vil også takke de som har bistått Michaela, hun har stått på døgnet rundt å sittet ved Kenguruen stort sett siden vi fanget den. Hun har gjort alt hun kunne for dette skulle gå bra å kontaktet mange vetrinærer med kompetanse på området får å være sikker på prognosene.

Med Kjærlig hilsen alle oss i Haugaland Zoo ❤️»