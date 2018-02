Karen (14) kan bli verdens yngste jente til å krysse Grønland

Når resten av årskullet til Karen Malena Kyllesø skal konfirmere seg, befinner hun seg på vidda på Grønland. 14-åringen fra Årdal i Ryfylke skal gå i Fridtjof Nansen sine fotspor og krysse Grønland på ski.

– Jeg har vokst opp i naturen, og er jo nærmest født med ski på beina, sier Kyllesø og ler.

– Utholdenheten er på plass, så nå er det styrken som må bygges opp, sier Karen Kyllesø (14) fra Årdal i Ryfylke. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Nansen sin rute gikk fra øst til vest, men Kyllesø skal gå fra vest til øst. Ekspedisjonen finner sted i starten av mai, og utføres med en gruppe på mellom seks og åtte mennesker.

– Et fantastisk eventyr

Ruta er 600 kilometer lang, og tar rundt én måned å fullføre, avhengig av værforhold og selve gruppa. Kyllesø ser frem til ekspedisjonen etter å ha fulgt med på TV-programmer, og så har hun lest mye om andre som har gått samme rute.

– Det virker som et fantastisk eventyr og en opplevelse for livet, sier Kyllesø, som har drevet med ski, jakt og friluftsliv siden hun var liten.

Det at hun kan bli verdens yngste jente som krysser Grønland har ikke vært et mål fra starten. Det var først etter å ha søkt rundt på tidligere ekspedisjonsfarere, at hun forsto at det var en mulighet.

– Når vi fant ut at jeg kunne bli den yngste jenta, så tenkte jeg at jeg ville gjøre det med en gang. Jeg starter turen som 14 år, og avslutter den som 15-åring.

God støtte fra familien

Da Kyllesø bestemte seg for at hun ville krysse Grønland, snakket hun med faren sin først.

– Han syntes det var veldig kult! Så vi sjekket opp med skolen og hva som var mulig før vi snakket med mor om det.

Med en god plan på plass fikk de med seg mor på deres side.

– Da var det vanskelig å si nei?

– Ja, det ble nok det, svarer Kyllesø.

For å forberede seg til turen skal 14-åringen krysse Finnmarksvidda i vinterferien.

– 14-åringer kan klare dette

Eventyrer Aleksander Gamme har selv gått tre ganger over Grønland på ski. Han har også erfaring med å motivere tenåringer på ekspedisjon gjennom NRK-programmet «Oppdrag Nansen», hvor fire 13-åringer blei de yngste nordmennene til å gå til Nordpolen på ski.

Gamme ser veldig positivt på verdensrekordforsøket til 14-åringen fra Ryfylke.

– Å krysse Grønland på ski er et fantastisk eventyr. Men turen er også lang og krevende. Det er likevel ikke noe i veien for at 14-åringer kan klare det. Man kan være både fysisk og godt mentalt rusta i den alderen, sier han.

Aleksander Gamme sammen med ungdommene i programmet «Oppdrag Nansen». Fra venstre: Elias Damli, Johanne Jerijærvi, Erika Gjelsvik og Johannes Breivik. Foto: Geir Evensen / NRK

Annerledes med tenåringer

Den kjente polfareren og programlederen sier nøkkelen på store ekspedisjoner som dette, er å ha et bra team rundt seg, enten man er ungdom eller voksen.

– Et godt team hvor man kan avlaste hverandre betyr alt. Alle på turen bør være like slitne på slutten av dagen.

Gamme erfarte også fra «Oppdrag Nansen» at ekspedisjonene blir annerledes med tenåringer med i turfølget.

– Det blir mer lekenhet og spontane påfunn. Men når du er ung har du også mindre erfaring. Det gjør at man trenger litt ekstra oppfølging, sier polfareren.