– Ikke skyld, svarte Jan Helge Andersen etter at tiltalen mot ham ble lest opp.

Andersen står tiltalt for å ha drept Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen tok plass ved siden av sine forsvarere, og følger innledningsforedraget til aktoratet mens han ser ned på en pc-skjerm. På den motsatte siden av rettslokalet sitter foreldrene til de to drepte jentene.

– Denne saken handler om noe som ikke skulle skje, for det gir ingen mening, sa statsadvokat Johan Øverberg i starten av sitt innledningsforedrag.

Aktoratet, statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei, holder sine innledningsforedrag utover tirsdagen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– To jenter hadde badet, og de var på vei hjem. De ville i dag ha vært kvinner på snart 32 og 34 år. Dette er en ugjerning som krever oppklaring og svar, den krever reaksjon og straff.

–Det vi står igjen med som uoppklart i dag er drapet på Lena, fortsatte Øverberg.

Ulike forklaringer

Øverberg går gjennom det som har skjedd i saken siden jentene ble drept, med domfellelse for både Andersen og Viggo Kristiansen, og gjenopptakelse av saken til Kristiansen i ettertid.

Aktor Johan Øverberg minner i grove trekk retten på hva Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen forklarte om timene før drapene.

Stine Sofie Sørstrønen, til venstre, og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: PRIVAT / NTB

De er begge enige om at de møttes i nærheten av Svarttjønn i 18-tiden. Kristiansen har forklart at han skulle få en reservenøkkel til uteboden sin av Andersen. Kristiansen sykler opp mot Baneheia for å finne Andersen. De møtes, setter seg ved en lekeplass, og blir observert av flere vitner.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

Om hva som skjedde etter dette møtet, er forklaringene deres forskjellige.

Kristiansen har hele tiden fastholdt at han, etter å ha fått reservenøkkelen, syklet hjem, hvor han var frem til Andersen kom på besøk senere samme kveld.

Andersen har forklart at Kristiansen parkerte sykkelen sin inntil en bom, og at de to gikk sammen inn i Baneheia, hvor de påtraff Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

Viggo Kristiansen er innkalt og møter som vitne senere i rettssaken. Han er i ettertid frikjent i saken.

En følge av frifinnelsen

Jan Helge Andersen er tidligere dømt til 19 års fengsel for drapet på den yngste jenta som ble funnet drept, Stine Sofie Sørstrønen (8).

Den nye saken er en direkte følge av at Viggo Kristiansen ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i desember 2022. Nå mener påtalemyndigheten at Jan Helge Andersen har drept begge jentene.

Nye tekniske analyser har påvist DNA fra Andersen både på Lena og Stine Sofie. I de nye analysene finnes det derimot ikke DNA-treff fra Viggo Kristiansen på noen av dem.

Andersen forklarer seg seinere i dag

Statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei fortsetter sine innledningsforedrag utover tirsdagen. Det er ventet at Jan Helge Andersen kommer i gang med sin forklaring seinere i dag.

Ifølge rettens administrator Tor Christian Carlsen kan det også tenkes at Andersen først kommer i gang med sine forklaringer torsdag. Onsdag er satt av til befaring i Baneheia.

Dersom Jan Helge Andersen hadde blitt dømt for begge drapene i den opprinnelige rettssaken, ville han trolig ha fått 21 års fengsel i stedet for 19 år.

Dersom han nå blir dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, vil han høyst sannsynlig få en straff som tilsvarer differensen, altså to års ubetinget fengsel.

NRK følger rettssaken utover dagen.