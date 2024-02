Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Oppsummering: Russiske Valeriia Melnik kan ikke betale skolepenger i Norge på grunn av internasjonale sanksjoner mot hennes russiske bank. Melnik studerer ved Universitetet i Oslo, og utdanningen hennes koster 180 000 kroner i året. Hun har forsøkt å få overført penger fra foreldrene gjennom slektninger i andre land, men den norske banken har sperret henne for å motta penger fra utlandet. Melnik føler seg kriminalisert og vurderer å finne på noe annet, da det er for dyrt å bo i Norge og for farlig å flytte tilbake til Russland. Tall fra UDI viser at det er registrert 135 studenter med gyldig utdanningstillatelse fra Russland. Norsk Studentorganisasjon mener at utdanning skal være gratis og tilgjengelig for alle, og at det bør finnes ordninger for studenter fra land som er involvert i kriger. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Verken banken, UDI eller Norge vil hjelpe meg. Hva kan jeg gjøre? Om jeg vil ha penger til å leve, må jeg forlate Norge, sier Valeriia Melnik.

I 2023 innførte regjeringen skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU og EØS.

Tidligere har NRK skrevet om hvordan internasjonale studenter må velge mellom brød på bordet, og tilværelsen i Norge, etter at skolepengene ble innført.

Valeriia Melnik har havnet i en litt spesiell situasjon. Hun er fra Russland, og kan ikke betale skolepengene fordi banken i hjemlandet er sanksjonert.

Ifølge Melnik kan det være farlig å måtte flytte tilbake til Russland. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Får ikke betalt

Sanksjonene gjør at den russiske banken hennes er utestengt fra store deler av verden, inkludert Norge.

Melnik har en tidligere bachelor i journalistikk fra Russland, som hun delvis har tatt i Norge. Høsten 2023 begynte hun på en master i Screen Culture ved Universitetet i Oslo.

Utdanningen hennes koster 180.000 kroner i året. For borgere innenfor EU og EØS er denne gratis.

Valeria Melnik har bachelor i journalistikk og tar nå en master i Screen Culture ved Universitetet i Oslo. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

I tillegg så må man som internasjonal student utenfor Europa ha minst 138.000 kroner på kontoen for å bevise at man har penger nok til å leve.

Foreldrene til Melnik hadde pengene, men for å få de inn til Norge har hun måttet få pengene tilsendt gjennom slektninger i Spania og Kasakhstan.

Da det er snakk om store summer, gikk det noen varsellamper hos banken.

– Min norske bank begynte å spørre hvor pengene kom fra. Jeg forklarte alt, at foreldrene mine ikke kunne overføre på grunn av sanksjoner, så vi måtte overføre gjennom familiemedlemmer i andre land.

– Banken likte det ikke og sa at jeg kunne få pengene nå, men neste gang kunne jeg ikke gjøre det gjennom tredjepersoner.

Valeriia Melnik fortviler over situasjonen. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Og da de ankom valgte banken å sperre kontoen for å motta penger fra utlandet.

Melnik er bekymret for at banken tror hun gjør noe ulovlig.

– Jeg forstår ikke hvorfor banken tror at jeg gjør noe ulovlig. Og hvorfor Norge gjør dette med meg, jeg ønsker bare å studere her, forteller Melnik.

Hun føler seg kriminalisert og har havnet i en situasjon der hun må vurdere å finne på noe annet. Melnik mener det er for farlig å flytte tilbake til Russland, og altfor dyrt å bo i Norge.

Dersom problemet ikke løser seg kan hun ikke studere videre neste år.

NRK vet ikke hvor mange som er i samme problemstilling som Melnik. Men tall fra UDI viser at det registrert 135 studenter med gyldig utdanningstillatelse fra Russland.

– Det er urettferdig

– Det er urettferdig. Jeg er 22 år og jeg har aldri stemt på presidenten (Vladimir Putin). Hvorfor blir det mitt problem. Hvorfor straffer de meg for noe jeg ikke har gjort. Foreldrene mine har til og med pengene, men de får ikke lov til å sende de, sier hun.

Ifølge Melnik er det farlig å være journalist i Russland. Og utdanningen hennes kan sette henne i søkelyset for fare dersom man ikke vil bidra til å spre propaganda.

Valeriia Melnik har en tidligere bachelor i Journalistikk. Huk har tatt deler av utdanningen i Russland. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, og de henviser til banken. Banken ønsker ikke å kommentere saken.

Saken viser at sanksjoner fungerer

June Borge Doornich har forsket på økonomiske sanksjoner, hun forteller at saken viser at sanksjonene faktisk fungerer. Foto: Petter Strøm / NRK

– En av sanksjonene er jo nettopp å stenge russiske banker fra Swift-systemet, forteller Førsteamanuensis ved Nord Universitet, June Borge Doornich. Hun er ekspert på økonomiske sanksjoner.

Hun forteller at sanksjonene gjør at kundene ikke får tilgang på utenlandsk valuta når de er i Russland. De får heller ikke mulighet til å overføre penger fra Russland til utlandet, altså til Norge.

Ifølge Doornich, viser saken til Melnik at sanksjonene faktisk har en effekt, og at det er mulig å stenge ut russisk kapital fra Norge. Men at sanksjonene har en bakside.

– Jeg har full forståelse for studenten. Det er selvfølgelig utrolig krevende å ikke få tilgang til sine egne penger, slik at man faktisk kan ha midler til eget livsopphold og for å kunne gjennomføre sine studier.

– Det som er en bakside med økonomiske sanksjoner, er at det også treffer samfunn og enkeltpersoner som nødvendigvis ikke støtter Putins regime.

Bør få på plass ordninger

NSO-leder Oline Sæther, etterspør ordninger for alle de som er involverte i krig. Også for studentene som kommer fra en nasjon som startet krigen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Norsk Studentorganisasjon mener at utdanning skal være gratis og tilgjengelig for alle, uansett hvem du er og hvor du kommer fra, sier leder for Norsk Studentorganisasjon, Oline Sæther.

Hun forteller at man bør få på plass ordninger for studenter som kommer fra land som er involvert i kriger – også de som har valgte å gå i krig med andre land.

– Vi tenker at det er viktig å ha generelle ordninger som sikrer at studenter, uansett hvor man kommer fra og hvilket land og hvilken krise, har mulighet til å ta utdanning i Norge. Det er en prinsipiell greie, og da må man finne gode løsninger som gjelder for alle.

Tidligere har det vært en ordning der de som er rammet av krigen kunne få stipend. Men kunnskapsdepartementet opplyser om at det etter sommeren 2022 ble denne fjernet for studenter fra Russland og Belarus. 1. oktober 2023 fjernet de den helt.

Til høsten innfører de en ny stipendordning.

– Regjeringen har besluttet at det skal innføres en stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland, med virkning fra studieåret 2024/2025. Den vil være innrettet mot studenter fra land i det globale sør, opplyser Kunnskapsdepartementet.