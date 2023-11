Abdul Hannan (26) kom inn på masterprogram i både Tyskland og Australia – land som ikkje har ekstra avgift for internasjonale studentar.

Trass dette valde Hannan å studere i Stavanger. Fordi det var her den beste utdanninga var, i hans auge.

No angrar han.

Talet på studentar frå land utanfor EØS ved internasjonale masterprogram ved Universitetet i Stavanger (UiS) har gått ned med 76 prosent sidan 2022.

Desse landa er med i EØS Ekspander/minimer faktaboks Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Hellas, Italia, Østerrike, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Malta, Island, Sveits, Liechtenstein og Noreg.

Nedgangen har samanheng med at Stortinget i sommar vedtok at studentar frå desse landa skal betale for å studere i Noreg.

Ved UiS må desse studentane no betale mellom 150.000 og 180.000 kroner for eitt studieår.

Internasjonale mastergradsstudentar ved UiS 2022–2023 Ekspander/minimer faktaboks I 2022 vart det teke opp 321 internasjonale mastergradsstudentar, og 299 kom frå land utanfor EØS.

I 2023 vart det teke opp 137 internasjonale mastergradsstudentar til internasjonale (engelskspråklege) mastergradsprogram. Av desse 137 kjem 70 frå land utanfor EU/EØS.

Dette svarer til ein nedgang på 57 prosent i internasjonale studentar, og 76 prosent for internasjonale studentar utanfor EØS.

Stort fall i Oslo

På Oslo Met må utanlandsstudentane punge ut mellom 180.000 og 370.000 kroner kvart år.

I år er det berre ni studentar som har møtt opp på Oslo-skulen. I 2019 var det 72.

Også ved Universitetet i Oslo blir dei færre. I 2019 var det 163 slike studentar på masterprogram. I år er det 61.

Ingeniørar forsvinn – kan få konsekvensar for grøn omstilling

I Stavanger er det dei teknologiske faga som er hardast ramma av nedgangen.

I åtte av mastergradsprogramma med internasjonalt opptak møtte det berre opp éin til tre internasjonale studentar, viser tal frå UiS.

Utviklinga bekymrar både UiS og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

53 prosent av NHO-bedriftene i Rogaland oppgir at dei i stor eller noka grad har behov for kompetanse innan tekniske fag og ingeniørfag.

– Det er urovekkande om det blir færre studentar innan desse faga, seier regiondirektør i NHO, Tone Grindland.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, er bekymra for mangelen på arbeidskraft. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ho meiner at eit fråfall av studentar med ein slik kompetanse kan hindre og forseinke løysingar på klimakrisa.

– Viss bedriftene heller ikkje får inn kompetansen dei treng, kan det føre til tapte moglegheiter og ein stopp i utviklinga, seier Grindland.

Kandidatundersøkelse internasjonale studenter ved UiS Ekspander/minimer faktaboks Kandidatundersøkinga for UiS vart gjennomført 23.nov til 5. desember 2022.

Målgruppa for undersøkinga var tidlegare studentar med opptak som internasjonal søkjar til eit masterprogram, og som fullførte mellom 2020 og 2022.

Det var totalt 419 kandidatar som fekk tilsendt undersøkinga, og 60 prosent svarte.

Resultata viser at 90 prosent av kandidatane er frå land utanfor EØS, og 86 prosent bur no i Noreg.

76 prosent er i arbeid og 83 prosent av desse jobbar i privat sektor.

83 prosent oppgir at det var krav om mastergrad når dei søkte til noverande stilling.

93 prosent svarer at dei ikkje ville ha valt å studera ved UiS dersom det hadde vore 150.000,- i studieavgift per år.

– Urettferdig

Hannan studerer Computational Engineering ved UiS. Det er stor etterspurnad etter denne kompetansen.

– Politikarane trur kanskje at avgifta skal gi betre råd, men det stemmer ikkje. Noreg taper verdifull arbeidskraft og kompetanse på dette, seier Hannan.

Hannan trivst på studiet, men seier det er urettferdig at han må betale nesten 170 gonger meir enn klassekameratane. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Studievennene hans frå bachelorgrada i heimlandet Pakistan har valt å ta mastergraden sin i Tyskland, der det ikkje er studieavgift.

– Vi var ein vennegjeng på tolv som skulle studere ved UiS.

Men det var berre Hannan som takka ja til studieplassen då avgifta vart innført.

Hannan fekk hjelp av foreldra sine til å dekkje studieavgifta.

Han jobbar på McDonalds for å få hjula til å gå rundt. Resten av tida blir brukt på studia.

Vil ikkje fjerne avgifta

Men regjeringa vil ikkje fjerne studieavgifta. Forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp) meiner universiteta må tenkje nytt om korleis dei skal rekruttere fleire utanlandske studentar.

– Eg har trua på at UiS og andre universitet i Noreg skal klare å rekruttere fleire. Andre universitet i Europa klarer det med studieavgift, det skal også norske klare, seier Borch.

Forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp). Avgifta har komme for å bli, seier ho. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Majoriteten blir verande

UiS har gjort undersøkingar som viser at majoriteten av dei internasjonale studentane blir verande i regionen etter enda utdanning.

– Dei internasjonale studentane er såfrøa våre. No får vi ikkje hausta dei i andre enden, seier viserektor ved UiS, Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim.

Talet på studentar frå land utanfor EØS på internasjonale masterprogram ved Universitetet i Stavanger (UiS) har gått ned med 76 prosent på berre eitt år. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ho har vore kritisk til innføringa av studieavgift sidan forslaget kom i 2022. Ho synest det er underleg at regjeringa vedtok lovendringa sidan det på same tid blir etterlyst fortgang i det grøne skiftet.

Omtalte mastergradsprogram med internasjonalt opptak Ekspander/minimer faktaboks Data Science, Mechanical Engineering, Structural Engineering, Environmental engineering, Industrial Asset Management, Risk Analysis – Engineering and Technology, Energy, Reservoir and Earth Sciences, Mathematics and Physics.

– Det er paradoksalt. Regionen skrik etter kompetanse som kan handtere omstillinga. Det same gjer regjeringa. Likevel står vi her, seier ho.

Solheim er redd for at regionen vil miste viktig kompetanse, samtidig som Stavanger som studentby vil gå glipp av mangfald, nye impulsar, andre perspektiv og erfaringar.

– Håpar det blir vraka

Solheim fryktar at endå færre studentar frå utanfor EØS neste haust.

Årsprisen på masterstudium aukar frå 150.000 kroner per år til 180.000 i 2024.

– Eg håpar studieavgifta blir vraka. Ordninga er urettferdig. Dei andre eg studerer med treng berre å betale ei semesteravgift på rundt 900 kroner, medan eg må ut med massive summar, seier Hannan.