– Vi har lyst på litt luksus, spise god mat, og rett og slett kose oss på en lørdag, sier Britt Laila Bjørlo.

Hun sitter sammen med flere venninner på den første «afternoon tea»-lørdagen på Hotel Victoria i Stavanger etter oppussingen. Det ærverdige hotellet har vært stengt i åtte måneder, og åpnet igjen i høst.

«Afternoon tea» på Hotel Victoria i Stavanger. Fra venstre Anne Elin Øverland, Eva Iren Ueland, Inger Anita Olsen og Britt Laila Bjørlo Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har alle vært på «afternoon tea» i England. Dette føles storslagent, litt satt tilbake i tid.

På bodene står treetasjes kakefat med smørbrød, scones og kaker. Frank Sinatra lyder i bakgrunnen.

Til maten serveres selvfølgelig te, men også champagne eller bobler.

– Dette er en god engelsk tradisjon, det er ærverdig i flotte omgivelser, sier Mariann Edland.

Overveldet av responsen

Da hotellet reåpnet la de ut tre bordsetninger, én lørdag i måneden.

– Vi hadde ikke forventet en sånn interesse i det hele tatt, sier hotelldirektør Monica Sandvold.

Det ble fullt umiddelbart. Nå er det ikke ledig plass før i mars neste år. Og ventelistene er enorme.

Kombinasjonen av en lørdagstur til byen med shopping og spising, har truffet blink.

Også Britannia hotel i Trondheim har opplevd en sterk interesse for «afternoon tea». Hotellet var tidlig ute, og serverte dette allerede i 1870. Men på begynnelsen av 1900-tallet forsvant tilbudet, og kom ikke tilbake før hotellet gjenåpnet i 2019.

«Afternoon tea» i Palmehaven, Hotel Britannia i Trondheim Foto: Wil Lee-Wright / Britannia hotel

– Det var enorm interesse. Vi startet i Palmehaven med 220 sitteplasser hver lørdag. Det var fullt fra dag én. En periode hadde vi fire måneders venteliste, sier hotelldirektør Mikael Forselius.

Nå kjører de konseptet hele uka.

Har kjøpt servise på loppemarked

Et annet ærverdig nyoppusset hotell som satser på «afternoon tea», er hotellet Opus XVI i Bergen.

De har vært i London og hentet treetasjes kakefat, og de har trålet loppemarkeder og bruktbutikker for å kjøpe serviser.

Hotellet Opus XVI i Bergen har kjøpt tekanner og servise i England. Foto: OPUS XVI

– Vi forsøker å gjøre dette på den klassiske engelske måten, og har lyktes godt med konseptet. Da vi begynte i 2018, var det mye godt voksne damer som kom. Så begynte de å ta med døtrene sine, sier hotelldirektør Alexander Grieg.

Han mener nøkkelen er tid, at folk kan ta det mer med ro.

I Oslo har tilbudet vært tilgjengelig i flere år. Men også der merkes en større interesse.

«Afternoon tea» på Theatercaféen Foto: Theatercaféen

– Den er veldig stor, og har blitt markant større siden våren 2018. Det handler om et internasjonalt konsept, og nordmenn er veldig glad i å reise til London. Dette er et konsept de har tatt med seg hjem igjen, sier restaurantsjef Øystein Bruland ved Theatercaféen.

På Grand Hotel ser de et større behov for å finne et eget konsept til gutta som ikke er like hyppige gjester som kvinnene.

– Vi ser for oss etter jobben-mat med tempura, miniburgere og cocktails, sier mat- og drikkesjef Christoffer Nilsson.

Vil ha luksus i egen by

NHO reiseliv merker at tilbud i nærmiljøet frister mer når det ikke er mulig å reise til utlandet. Samtidig er bransjen rask med å plukke opp internasjonale trender.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

– Vi vet at «afternoon tea» og ulike tekonsepter er i stor vekst også i utlandet, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Hun mener at atmosfære med historisk sus er et ekstra trekkplaster.

– I sommer så vi at gamle og ærverdige hotell, spesielt i naturskjønne omgivelser, var populære blant norske gjester. Vi er på leting etter unike opplevelser, noe disse hotellene absolutt kan tilby.

Hun mener det er et smart trekk å gi et tilbud på ettermiddagen nå som det er færre ute på kveldene.