– Sterile hoteller finner du overalt i verden, enten det er i Kenya eller Italia. Dette er sjel, sier Tom Seim.

Kompisgjengen fra Bergen måtte avlyse den årlige golfturen til utlandet.

I stedet valgte de Stavanger og det nyrenoverte Hotel Victoria – Stavangers eldste, og et av 66 norske hoteller med skiltet «historisk» på døren.

VIL HA SJEL: Tom Seim (i midten) fra Bergen valgte Hotel Victoria når golfgjengen skulle på Norgestur i år. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

For å bli medlem i sammenslutningen «De historiske hotell og spisesteder» må søkeren tilfredsstille 798 kriterier for historisk kvalitet.

Det handler blant annet om arkitektur, lokal mat, og ikke minst vertskap. For å bli godkjent må de ansatte kjenne historien, og kunne formidle den til gjestene.

Trangt nåløye

– Trenden er at både norske og utenlandske gjester søker spesielle opplevelser. Steder med historie, lokal forankring og god service, sier Nils Henrik Geitle, administrerende direktør i «De historiske».

Nils Henrik Geitle, administrerende direktør i «De Historiske». Foto: De Historiske - hotel & spisesteder

Sammenslutningen har de to siste årene fått tolv nye medlemmer. Det har vært 65 søkere fra ulike steder i Norge. I fjor var det 46 søkere. Ni ble godkjent.

Pågangen har tredoblet seg, sett i forhold til situasjonen for ti år siden.

Ifølge Geitle er det ofte små, familieeide bedrifter som vil inn. De vil få skiltet som et kvalitetsstempel på døra, og samtidig støtte fra et fellesskap.

– Mange må jobbe lenger for å bli godkjent, og de som kommer inn har gjerne utviklet sitt hotell med god historisk kvalitet over mange år.

De som får innpass blir kontrollert med systemet «Mystery Guest». Fagpersoner reiser rundt på uanmeldte besøk.

Reddet av norske sommerturister

De historiske hotellene hadde en salgsvekst på 27 prosent i ferie- og fritidsmarkedet fra 2018 til 2019, ifølge Geitle.

– Det har økt jevnt med 20–30 prosent årlig de ti siste årene. Det er formidabelt.

Men 2020 blir annerledes for alle. Nå håper hotellene at norske turister har fått øynene opp for perler i hjemlandet, etter sommerens Norgesferie.

Geitle har ingen oversikt over samlet belegg for de historiske hotellene, men flere melder om en – relativt sett – god sommer.

Til tross for tilnærmet full stans i utenlandsturismen, og at smitteverntiltak gjorde at bare 80 prosent av rommene var tilgjengelig, hadde tradisjonsrike Hotel Ullensvang i Hardanger en omsetningsvekst på 20 prosent i juli.

– Årsaken er sammensatt. Flere enn før har booket familierom, så det betyr flere gjester per rom. Dessuten har de norske bodd lenger på hotellet, og kjøpt mer av oss, sier Barbara Zanoni Utne, eier i femte generasjon.

FAMILIEHOTELL: Det historiske Hotel Ullensvang i Hardanger hadde omsetningsvekst på 20 prosent i juli, selv om Norge var stengt. Barbara Zanoni Utne og mannen Hans Edmund Utne. Foto: Espen Braata

Juni og august gikk dårligere enn juli, så sommeren under ett blir som fjorårets sommer.

Utne har snakket med mange av gjestene gjennom sommeren. Hennes klare inntrykk er at flere nordmenn har besøkt «De Historiske» fordi de ønsker at disse hotellene skal overleve.

– Oppfatningen er at hvis man ikke besøker oss, forsvinner vi, og Norge blir fattigere, sier Utne.

Hun sier nordmenn er villige til å betale for kvalitetsopplevelser, spesielt på steder der de får mer enn et rom med frokost.

– Hos oss kan gjestene gå Dronningstien og dra på sidersafari, legger hun til.

Vil gjøre Victoria «great again»

– Vi har gravd i arkivene for å finne ut hva som har vært her. Fått tilbake gammel storhet, sier Endre Glastad.

Eieren av Team Hotels, Endre Glastad (t.v.) og administrerende direktør i selskapet, Terje Ropstad. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Sørlendingen eier Team Hotels, med seks hotell langs kysten. Det 120 år gamle Hotel Victoria i Stavanger sentrum er ett av dem. 25. august var det nyåpning.

– Høyde under taket. Søyler og store trapper. Majestetisk. Slikt bygges jo ikke lenger. Nå skal alt være mindre og mer effektivt, sier Glastad.

– Vi har mulighet til å være langsiktige. Har flere bein å stå på. Familiebedrifter kan av og til følge hjertet, gliser sørlendingen fra milliardærfamilie i Farsund.

140 MILL.: Budsjettet for renoveringen av Victoria i Stavanger er på 140 millioner kroner. 60-tallspreget er fjernet, og alle rom har nå en antikvarisk gjenstand. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Administrerende direktør Terje Ropstad i Team Hotels mener flere turister enn før er opptatt av unike overnattingssteder.

– Sammenlignet med de store kjedene står vi friere til å ha unik identitet. Og det er betalingsvilje i markedet for å få unike historier.

Luksus for alle penga

Også Britannia i Trondheim har fått igjen for investeringene i sommer. Hotellet, med røtter tilbake til 1897, ble kjøpt av Reitangruppen i 2015, og er siden renovert for 1,2 milliarder kroner.

LUKSUS: Nordmenn har vært villige til å punge ut for ekstra luksus i sommer, som her i den berømte Palmehaven restaurant ved Britannia Hotel i Trondheim. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Ifølge hotelldirektør Mikael Forselius hadde luksushotellet i trønderhovedstaden en revpar-vekst på 180 prosent i juli, sammenlignet med i fjor. Revpar er et mål på omsetning per tilgjengelig hotellrom.

I fellesferiemåneden kostet et dobbeltrom med alt inkludert kostet 4400 kroner på femstjernershotellet.

GOD SOMMER: Administrerende direktør Mikael Forselius sier at Britannia Hotel fikk en formidabel beleggsvekst på 120 prosent fra 15. juni. Foto: Grete Thobroe / NRK

Mange har vært villige til å betale for å få noe ekstra.

– Vi ser ikke på oss selv som et byhotell, men en destinasjon i seg selv. Vi er på bucket-listen til nordmenn, sier Forselius.

Viktigere enn før å skille seg ut

Hotellrådgiver og -analytiker Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting analyserer hotellstatistikk i norske byer hver måned. Han kan ikke bekrefte «De Historiske»s 27-prosentvekst.

– Men veksten er i så fall fantastisk bra, for på landsbasis var veksten innen ferie og fritid på 7,7 prosent i samme periode, ifølge SSB, sier Wiederstrøm.

GIR RÅD: Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm mener historiske hoteller har en fordel fordi de kan skille seg ut fra mengden. Foto: Nina Otterbech

Han presiserer at det er mange mulige feilkilder i den offisielle hotellstatistikken, for gjestedøgn kan veldig fort registreres i feil kategori.

Han tror det å ha noe unikt å tilby, er enda viktigere i tiden vi nå er inne i.

– Kampen om hotellkundene blir tøffere nå, når blant annet utenlandsmarkedet uteblir.