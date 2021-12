NRK erfarer: Slik blir den nye lønnsstøtteordningen

Norske bedrifter kunne få lønnsstøtte fra mars til slutten av august i år, men denne ordningen ble avviklet da smittetallene ble lavere.

Høye smittetall har ført til en ny runde med strenge restriksjoner, som på nytt skaper utfordringer for blant annet uteliv-, servering- og kulturbransjen.

Både LO, NHO og Virke har bedt regjeringen om å på nytt innføre lønnsstøtte, altså at staten skal ta på seg en del av lønnskostnadene til kriserammede bedrifter. Målet er å unngå permitteringer og oppsigelser.

Før helgen varslet regjeringen at de ville imøtekomme kravet om lønnsstøtte.

Fredag ettermiddag skal regjeringen presentere den nye ordningen, etter det NRK forstår.

Bedre enn forrige ordning

NRK erfarer at støttebeløpet regjeringen legger frem vil være på minst 28.000 kroner i måneden per permitterte som tas tilbake fra permisjon.

Den nye lønnsstøtteordningen vil dermed bli bedre enn den forrige som ble innført, da bedrifter kunne få inntil 25.000 kroner per permitterte som ble tatt tilbake i jobb.

Virksomheter må ha et omsetningsfall på minst 20 prosent som følge av strenge smitteverntiltak, for å benytte seg av den nye støtteordningen.

Gjelder ut januar

Det ligger an til at bedrifter kun får lønnsstøtte dersom de tar tilbake permitterte ansatte. Man kan altså ikke både permittere ansatte og få lønnsstøtte.

NRKs kilder informerer også om at det vil blir et tak på mer enn 40 millioner kroner for hvor mye støtte hver enkelt bedrift kan få.

Virksomhetene som benytter seg av lønnsstøtten vil kunne få støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger.

Ut fra det NRK erfarer skal ordningen gjelder fra desember og til og med januar 2022. Dersom de strenge smitteverntiltakene vedvarer, vil det være aktuelt å forlenge ordningen ut februar.