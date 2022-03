Ingen vil investere i kvinnelige gründere

– Det er litt demotiverende når du ser at det er menn som sitter med fordelene. Jeg tror det er viktig å begynne å tro på kvinner, og ikke bare si «å, så flink du er».

Det sier Patricia Mendez. Hun kommer opprinnelig fra Mexico, og drømmen hennes er å utvikle ekte meksikansk mat i Norge. Det hele startet med å lage salsa, og salsaen Salsitas selges nå i noen Meny-butikker. Likevel sliter hun med å få bedriften videre.

– Mitt inntrykk var at investorene ikke trodde på meg. De sa jeg hadde et godt produkt, men ønsket ikke å investere, sier Mendez.

Derfor har hun startet en liten meksikansk restaurant i Stavanger. Hun legger ikke skjul på at det er økonomien som er det vanskeligste med å være gründer.

– Jeg kjenner flere kvinner som har lyst til å starte egen bedrift. De har gode idéer, men de gir opp. De har ikke penger til å videreutvikle ideene, sier gründeren.

Trenger flere kvinnelige investorer

I 2020 var 38 prosent av nyetableringene i Norge gjort av kvinner. Likevel gikk kun 0,1 prosent av investeringene til bedrifter med kun kvinnelige gründere, ifølge en rapport fra Unconventional venture (ekstern lenke).

Selskaper med både kvinner og menn fikk kun 0,7 prosent av investeringene. Resterende gikk til team med bare menn.

Madeleine Bjørnestad Røed er en av få kvinnelige gründere i Norge som har klart å skaffe investorer. Sammen med Christine Thorsen Kvaalen har hun startet selskapet Stack by me. De jobber med å få kvinner inn på investormarkedet.

Madeleine Bjørnestad Røed og Christine Thorsen Kvaalen vant delfinalen i GründerAcadamy. Foto: Privat

– Mange har ideer som retter seg mot et marked hvor du selv er deltaker, og de fleste investorer ønsker å bidra med kompetanse. Noe som kan gjøre det utfordrende for kvinner, når de fleste investorene er menn, sier Røed.

Selv har de fått høre flere ganger av investorer at de ikke har nok kompetanse om markedet deres til å investere. Nå har de flest kvinnelige investorer.

Nesten umulige krav

Kvaalen og Røed har hentet mye av kapitalen sin fra eget nettverk. En stor del av nettverket har de opparbeidet seg gjennom å jobbe i bransjer der det allerede er få kvinner.

Selv om Røed og Kvaalen har hentet inn en del kapital, har de opplevd at investorene setter veldig høye krav.

– De systemene som er proffe nok til å investere uten at du kjenner de, var veldig fokusert på at vi skulle ha en teknisk leder som hadde vært med på å starte en bedrift tidligere. Det skal du lete veldig lenge etter i Norge for å finne. Hvis du har det som krav, så utelukker du kvinnelige gründere ganske systematisk, sier Røed.

Sikker investering

– Det sies at en investering i en bedrift ledet av kvinner er en trygg investering. Når du skal hente investorkapital, skal du ofte ha store ambisjoner. Det å kombinere store ambisjoner med en trygg investering, er en perfekt match, sier Anne Cathrin Østebø, som er daglig leder i Validé.

Daglig leder i Validé, tror det vil bli flere kvinnelige gründere framover. Foto: Frida Tønsaas / NRK

Validé er et innovasjonsselskap i Stavanger, der de jobber med å støtte team som utvikler nye idéer.

– Jeg tror mange heier på kvinnelige gründere, men vi må både heie og investere i de. Jeg tror det er en positiv utvikling på gang, sier Østebø.

– De sa jeg hadde et godt produkt, men ønsket ikke å investere, sier Patricia Mendez om investorene. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Selv om gründertilværelsen utfordrer økonomien, gir ikke Patricia Mendez opp drømmen om å få investorer til videreutvikling av salsaen.

– Jeg tror det er viktig å se flere kvinner som lykkes. Da blir andre kvinner motiverte, sier hun.