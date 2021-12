Ung gründer satser heller millioner i hjembyen enn i storbyen

22-åringen har nettopp kjøpt et hotell og en bygård i Namsos for nærmere 10 millioner kroner. Av ren kjærlighet til hjembyen sin i Trøndelag. For det hadde vært mye mer penger å tjene i større byer.

– Helt sikkert. Men da jeg flyttet tilbake til Namsos fra Trondheim, ville jeg satse i hjembyen min. Det er her jeg skal bo, og det er her jeg vil skape utvikling, sier den unge gründeren til NRK.

Får ros av Stordalen

Nå hylles han av flere for valget han har gjort. Blant annet av hotellkongen Petter Stordalen, som selv startet i det små før han bygde opp sitt konsern innen eiendom, finans, hotelldrift, kunst og kapitalforvaltning.

– Dette gjør meg rett og slett veldig glad. Her snakker vi ikke bare om innsatsvilje og lidenskap, men om imponerende gjennomføringskraft – og det av en 22-åring! Jeg blir veldig imponert over Jørgen, og ønsker ham varmt velkommen til bransjen, sier Stordalen til NRK.

ROSER GRÜNDEREN: Hotellkongen Petter Stordalen er glad for at noen vil satse i en bransje som sliter tungt under pandemien. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hotellkongen mener den unge namsosingen nettopp er en mann som hotellbransjen nå trenger.

– Og han høres ut som om han har det som skal til for å lykkes. Vi er en bransje som har det tøft akkurat i disse dager, men jeg kan berolige Jørgen med at i mer normale tider er det ingenting som er bedre enn livet i hotellbransjen. Der mennesker lager gode møteplasser og fine opplevelser for andre. Nå ønsker jeg ham lykke til, forteller Petter Stordalen.

Mangler erfaring

Men Jørgen Brobakken har ingen erfaring med hotelldrift, og det gamle og nedslitte bygget fra 1970-tallet trenger mye oppussing.

– Jeg får ta det litt etter litt. Foreløpig leier jeg ut en del leiligheter i bygget, og tjener penger på det. Med tida skal det bli rom for både kurs, konferanser, fester, dåp og konfirmasjoner for eksempel. Det skal bli veldig fint her etter hvert, lover 22-åringen.

OPPUSSING: Hotellet fra 1970-tallet må pusses opp, men 22-åringen tror han vil tjene penger på det etter hvert. Foto: Espen Sandmo / NRK

Han gikk flere runder med flere banker før han fikk låne penger til å investere i Namsos. Men han tror det vil være penger å tjene på sikt.

– Ja, det vet jeg det er. Jeg kjenner flere som hjelper meg, og som tjener penger i denne bransjen. Nå vil jeg bruke tid på å utvikle eiendommene, og på sikt investere mer, sier han.

Mye pågangsmot

Leder Amund Lein i Namdal næringsforening setter stor pris på at ungdom flytter tilbake til Namsos for å satse i næringslivet.

– Jeg kjenner Jørgen, og er en type som vil bidra til at Namsos skal bli en by det er artig å bo i. Han har mange gode planer og satser friskt. Men med hans pågangsmot er jeg sikker på at han vil lykkes, mener Lein.

PÅGANGSMOT: Leder Amund Lein i Namdal næringsforening er glad for at 22-åringen flytter hjem. – Jørgen har mye pågangsmot, mener han. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Byen vår blir så bra som du selv ønsker det. Derfor er det så bra at flere vil tilbake for å bidra til at Namsos blir en mer levende by, sier Amund Lein.

22-åringen sier han vil bidra til å utvikle hjembyen i årene som kommer.

– Ja, det er viktig for meg. Jeg vil skape noe i Namsos, og drive noe der folk kjenner meg. Jeg brenner for dette, og det betyr mer enn bare penger, sier Brobakken til NRK.

– Jeg ser store muligheter de neste årene. Investeringene jeg har gjort har motivert meg til å satse enda mer framover. For å bidra med noe godt for byen, og skape arbeidsplasser her, fortsetter han.