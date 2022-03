– Vi må tørre å stikke nesen vår fram.

Det sier Ingri Marie Sivertsen.

Hun er daglig leder i det familieeide investeringsselskapet Nyhamn AS.

Selskapet, med røtter fra lakseoppdrett, føyer seg inn i rekken av nordnorske bedrifter som har kvinnelige eiere.

Ferske tall fra Indeks Nordland viser at andelen selskap med kvinnelige bedriftseiere øker mest i Nordland.

Flere kvinnelige eiere

Fra 2015–2020 har den kvinnelige eierandelen økt med tre prosentpoeng, fra 19 til 22 prosent.

Dermed har Nordland gått forbi resten av landet. Her eies drøye 21 prosent av alle private selskap av kvinner.

– Det er fortsatt menn som dominerer eierskapet, men utviklingen går mot mer kvinnelig eierskap, sier Erlend Bullvåg.

Han er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, og prosjektleder for Indeks Nordland.

Så hvorfor er det slik?

– Kvinner tar i større grad høyere og lengre utdanning. Det er økt fokus på kvinnelige gründere, i tillegg har det blitt mer vanlig at kvinner tar over familiebedrifter ved generasjonsskifter.

Det sier Signe Kilskar, rådgiver i analyseselskapet KPB, som har stått bak analysen.

Signe Kilskar peker på at man i Nordland har hatt en kraftigere økning i kvinnelig eierskap, sammenlignet med landet som helhet. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Viktig med representasjon

Ingri Marie Sivertsen mener funnene fra Indeks Nordland er hyggelig lesning. Samtidig peker hun på viktigheten av at også kvinner er representert på ledersiden.

– Dette viser at det gjøres veldig mye rett blant bedriftseiere. Det at man ser viktigheten av at et styre og en ledelse bygges opp med ulik bakgrunn og kompetanse. Det er viktig for å kunne ha et konstruktivt styre, i gode og dårlige tider, sier hun, og fortsetter:

– Dette gjelder ikke bare når det gjelder kjønnsfordeling. Men også ansiennitet, utdanning, bakgrunn og kompetanse er viktig. Det er mange ting som spiller inn.

Selv begynte hun i familieselskapet i 2016. Planen da var at hun på sikt skulle ta over etter sin far, Martin Sivertsen. Men hun ble nødt til å ta over mye raskere enn ønsket. Martin Sivertsen døde i 2019, 60 år gammel.

Ikke still enorme krav

De siste årene har hun blitt spurt om å ta en rekke styreverv. Blant annet i Norway Royal Salmon ASA og Østbø AS.

– Dette er kjempespennende bedrifter å få bidra i styrene til.

– Hva er din oppfordring til unge kvinner som vil opp og fram?

– Vi må ikke stille enorme krav til oss selv. Så er det veldig viktig at vi heier hverandre fram. Ikke bry deg om janteloven, stikk nesen fram, og hei på resten for å få dem med.

Det er Kilskar enig i.

Hun mener man må løfte fram kvinnelig eierskap, og gi inspirasjon til kvinner som vil tre inn i rollen.

– Det er viktig at man har mange ulike eiere i bedrifter. Slik får man flere innfallsvinkler, og det skaper en dynamikk som er viktig for næringslivet når de skal utvikle seg og vokse videre.

– Ta sjansen

– Jeg tror jenter er redd for å satse, ta sjansen og kaste seg ut i det. Man frykter at man ikke klarer det.

Det sier Brita Bjørnbakk. Sammen med Jannike Ramsvik og Jofrid Bergslid står hun bak design- og kommunikasjonsbyrået Riktig spor. Fra den spede begynnelse i Bodø i 2008 har byrået ekspandert virksomheten til ytterligere to nordnorske byer, og teller 19 ansatte.

Jannike Ramsvik, Jofrid Bergslid og Brita Bjørnbakk står bak Riktig Spor. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Hva er ditt råd til kvinner som har lyst, men ikke tørr?

– Kast deg ut i det. Det kommer til å gå bra. Tar man sjansen så, vil man jobbe hardt for sjansen man har tatt. Da når man målet.

– Hva er det verste som kan skje?

– Går det dårlig, så går det over. Man skal ikke være så redd for å feile. Man kan alltid justere seg inn og be om hjelp.