For å gi grunnlag for norsk produksjon av landbruksvarer, levende kulturlandskap og bosetting i hele landet, har Norge et tollbasert importvern for landbruksvarer. Importvernet er en forutsetning for at det kan produseres melk, korn, kjøtt, egg, poteter, frukt og grønt i Norge. Det gir også muligheter for å opprettholde en næringsmiddelindustri i Norge basert på avsetning av norske råvarer. Importvernet skiller i utgangspunktet ikke mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede produkter, noe som gjør det vanskelig å få statistikk over importmengden av økologiske landbruksvarer.

Kilde: Landbruksdirektoratets rapport Produksjon av økologiske jordbruksvarer 2020, publisert i mars 2021.