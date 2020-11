Stadig færre bønder vil drive økologisk: – Det er jo litt tungvint

– Det er klart det er litt meir tungvint dette her, men det er også veldig kjekt å kjenne på at maten vi produserer kjem frå jorda og naturen, og ikkje er kunstig framstilt, seier Harald Eriksen.

Han har vore økologisk bonde på heimegarden i Årbergsdalen i Sunnfjord sidan 80-talet, og har aldri angra på det valet.

Å drive som økologisk bonde tyder at du nyttar husdyrgjødsel i staden for kunstgjødsel, at du ikkje nyttar kunstige sprøytemiddel for å bli kvitt ugras og insekt.

Tanken har vore at dette må vere betre for naturen, dyra og bonden – og ikkje minst menneska som skal ete maten.

Men dei økologiske bøndene blir no stadig færre og færre, og nedgangen er større enn blant konvensjonelle bønder. I 2009 var det kring 3000 bønder som dreiv økologisk, no er talet under 2000.

– Det er sjølvsagt veldig synd, for det er ein fin måte å drive landbruk på. Og om ein gjer det skikkeleg, så går det an å tene like mykje som andre bønder, seier Eriksen.

Mål om 15 prosent økobønder

Regjeringa har i fleire år hatt som mål at fleire bønder skal gå over til økologisk drift. Det langsiktige målet er at 15 prosent av arealet som blir dyrka skal vere drifta i samsvar med økologiske prinsipp.

Realiteten er at mindre enn fem prosent er økologisk, og det går altså feil veg.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har ikkje hatt tid til å svare NRK denne veka.

BRUKAR DET HAN HAR: Harald Eriksen driv med både sau og ammekyr, og føler at fordelen med økologisk drift er at bonden baserer seg på dei ressursane som er på garden. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Forskar: – Ikkje berre fordelar med økologisk

Men det er ikkje slik at alle er samde om at økologisk jordbruk er betre enn vanleg jordbruk.

Audun Korsæth er divisjonsdirektør og seniorforskar ved Nibio, norsk institutt for bioøkonomi.

– Det er ikkje store skilnader mellom økologisk landbruk og konvensjonelt landbruk, og på nokre område er det klare ulemper ved økologisk drift, seier han.

Korsæth peikar på at både når det gjeld klimagassutslepp og graden av sjølvberging her i landet, så kan det vere negative sider ved økodrift.

Ein økologisk bonde vil nemleg produsere mindre mat enn det ein vanleg bonde ville ha gjort på det same området. Resultatet er større utslepp av klimagassar per kilo biff eller korn.

– Og om du meiner som meg, at den primære oppgåva til bonden er å produsere mat, så vil det vere ein fordel om vi klarer å produsere meir mat. Ein vanleg norsk bonde produserer trass alt trygg og god mat.

Forskaren peikar mellom anna på at nivåa av sprøytemiddel i landbruket i dag er så låge, at det ikkje er farleg korkje for bonden eller forbrukaren.

Organisasjonen Økologisk Noreg meiner derimot at regjeringa ikkje gjer nok for å leggje til rette for at fleire satsar på økologisk landbruk.

– Regjeringa burde leggje til rette at fleire får lyst til å byte over til økologisk drift, seier dagleg leiar i Økologisk Noreg, Børre Solberg.

– Økologisk er berekraftig på sikt

Men Harald Eriksen er ikkje heilt overtydd.

– Økologisk landbruk gjer at vi baserer drifta på dei lokale ressursane som er her allereie. Det er berekraftig på sikt, og det gir ei god kjensle.