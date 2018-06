Hun har ikke hatt en eneste sykedag på 30 år

– Jeg er god til å stå på, når jeg skal stå på. Og utrolig god til å hvile meg, når jeg må hvile meg. Da gjør jeg absolutt ingenting, sier hun.

55-åringen jobber i Nordåsgrenda barnehage i Bergen, og kan skilte med null sykefravær på 30 år.

Hun tror oppskriften er god helse kombinert med høy arbeidsmoral.

– Ja, de siste årene så har jeg tenkt «søren heller, jeg skal bikke tretti. Det skal jeg klare». Så til høsten kan det jo være at de ikke ser meg så mye her. Da skal jeg ta igjen alt det tapte, humrer hun spøkefullt.

Ny norgesrekord?

Snørr, hoste og i verste fall omgangssyken. Barnehagen kan være en evig lang smittefest.

Så hvordan er det mulig å jobbe i barnehage uten å bli syk – 30 år?

Det er ikke kjent om det er personer her i landet som har bedre statistikk å vise til enn førskolelæreren fra Bergen.

– Dette er imponerende, også fordi Ann Elisabeth jobber i en sektor med høyt fravær, sier Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister (H).

– Jeg har ikke hørt om at noen har vært 30 år i jobb uten en eneste sykedag. Og jeg har jobbet med dette ganske lenge, sier Tommy Johansen, fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland til barnehage.no.

Han har hørt om folk som har vært i et langt yrkesliv med svært lite fravær. Men dette er likevel ganske spesielt.

– Slik jeg oppfatter det, velger hun også å gå på jobb når hun ikke føler seg helt på topp. Det er noe jeg tenker at vi gjerne skulle sett mer av, sier Johansen.

Flest syke i omsorgsyrker

I fjor utbetalte NAV nesten 34 milliarder i sykepenger til norske arbeidstakere. I Norges ti mest folkerike kommuner er over 9.000 syke og hjemme fra jobb – hver dag.

Trenden med høyt fravær er verst innenfor omsorgssektoren.

I kommunale barnehager var det totale sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) på 12,5 prosent i 2017. Noe tilsvarende tall foreligger ikke for private barnehager.

Men over tid har tall fra SSB vist at det legemeldte sykefraværet har vært 1 – 1,3 prosent lavere i private enn i kommunale barnehager, skriver barnehagen.no, som først omtalte historien om Thunes.

På jobb som påskehare. – Det er spennende, utfordrende og til tider hektisk å jobber i barnehage, sier Thunes. Foto: Privat

Den uvanlig friske 55-åringen jobber i privat barnehagen. Stillingen hennes er delt til 60 prosent som styrer og 40 prosent på avdeling.

– Jeg har vært litt pjusk innimellom, men jeg har stavret meg opp og stavret meg fram, sier Thunes.

Sverger til hyppig håndvask

Til toss for at Thunes selv har holdt seg frisk og gått på jobb, hver dag siden 1988, så har hun full forståelse for at sykefraværet blant barnehageansatte er høyt.

Utfordringen er få ansatte på store barnegrupper.

– Ofte så er det ikke flere voksne enn det akkurat må være, så det blir tøft. Man går på akkord med seg selv hele tiden, sier hun.

– Hva må til for at flere kan holde seg friske i dette yrket?

– Flere ansatte. Altså større voksentetthet i barnehagene. Og hypping håndvask, svarer hun kjapt.

Regjeringen jobber kontinuerlig for å redusere det høye sykefraværet i Norge, ifølge Anniken Hauglie.

– Det er legitimt å være syk, men det er det unødvendige fravær vi vil til livs, sier ministeren.

– Sykefraværet varierer fra sektor til sektor. Men det er viktig at det jobbes godt med tilrettelegging og sykefravær, sier Anniken Hauglie. Foto: Ingvil Øvretveit

Statsråden mener den viktigste arenaen for sykefraværsarbeidet foregår på den enkelte arbeidsplass.

– Kanskje jobber nettopp Ann Elisabeth i en barnehage som har satset mye på forebyggende arbeidsmiljø og som følger opp de ansatte tett. Det vet vi virker positivt på sykefraværet, sier hun.

