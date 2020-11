Høyreradikalt parti vil kuppe bompengeopprøret

«Tut mot bom!», roper Hans Jørgen Lysglimt Johansen mot bilistene som besøker kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes.

Han og Torgeir Bjelland, tidligere leder av NorgesPatriotene i Rogaland, løfter armene i været hver gang det gjaller fra hornet til en av bilene som kjører sakte forbi.

Rundt seg har de satt opp plakater ved siden av en hvitmalt buss.

Plakatene forteller at aktivistene vil ha bort bomstasjonene på Nord-Jæren.

«Underskrift mot bompengane», sier Lysglimt Johansen til folk som går eller kjører forbi.

Mange stopper opp og skriver navnet sitt på en liste.

Nok en underskrift er på plass for Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Foto: Erik Waage / NRK

Lista er et avgjørende redskap for Lysglimt Johansen. Klarer Alliansen å hanke inn 5000 navn, kan partiet stille lister i alle fylker ved stortingsvalget neste år.

Så langt har partiet, som ved forrige stortingsvalg fikk rundt 3300 stemmer, nok underskrifter til å stille liste i Oslo og Rogaland.

«Kom, kom, kom. Underskrift mot bompengane», roper den omstridte partilederen, for anledningen med signalgul vest.

Ble nektet deltakelse i Arendal

Men det er ikke motstand mot bompenger Hans Jørgen Lysglimt Johansen så langt har blitt kjent for.

Siviløkonomen fra Fredrikstad fikk mye oppmerksomhet på TV for fire år siden da han ble løftet fram som en svoren Donald Trump-tilhenger.

I Alliansens hus på Tjelta har John Andreas Sollie slått seg ned i en periode fordi han ønsker å lære mer om partiet. Foto: Erik Waage / NRK

I fjor ble han og partiet nektet å delta under det politiske arrangementet Arendalsuka. Begrunnelsen var som følger: «Organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel som kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement».

«En farse for demokrati. En farse for ytringsfrihet», skrev Lysglimt Johansen på Facebook.

I Agder var Dan Eivind Lid i Sian (Stopp islamiseringen av Norge) tiltenkt førsteplassen på Alliansens stortingsliste.

4. oktober ble Lid funnet drept i sin egen leilighet i Kristiansand.

Bygger baseområder

I Rogaland er førstekandidaten nå på plass: Vindkraftaktivisten Arvid Gimre har tidligere representert Frp i kommunestyret i Sola i Rogaland.

– Alliansen ligner på det gode, gamle Frp. Slik det var før partiet kom i posisjon og mistet kontakten med grasrota, sier Gimre.

I flere uker har Lysglimt Johansen bodd i et rivningsklart hus på gården til Gimre ved Hellestøstranden i Sola kommune.

Det er ingen tilfeldighet at partilederen bruker mye tid på det forblåste Jæren.

Fra dette huset i Sola i Rogaland vil Alliansens leder i Norge forsøke å bygge opp en base for partiet i vest. Foto: Erik Waage / NRK

– Det er viktig for Alliansen å ha noen sterke baseområder før stortingsvalget neste år, og Rogaland blir ett av dem. Det er en herlig opprørskhet her. Motstanden mot både bompenger og vindkraft står så sterkt. Disse sakene blir viktige for oss i denne regionen.

Lysglimt Johansen mener Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har sviktet velgerne sine «på det groveste».

Avviser nynazist-påstander

Han viser til FNBs rolle som posisjonsparti i Stavanger, hvor han mener partiet nå er «en del av problemet og ikke en del av løsningen».

– Engasjementet ditt mot bompenger og vindkraft har vi ikke hørt om tidligere, men derimot kampen mot et multikulturelt Norge. Noen kritikere betegner deg som jødehater og nynazist. Hva tenker du om det?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen mener realverdiene i Norge skapes andre steder enn i hovedstaden. – Ikke minst i Rogaland, sier han. Foto: Erik Waage / NRK

Hans Jørgen Lysglimt Johansen himler med øynene når vi bringer temaet på banen.

– Det er begreper jeg på ingen måte kjenner meg igjen i. Jeg tror det kommer av at vi er så annerledes at de andre partiene føler de må demonisere oss.

FNB: – Forkastelig metode

Frode Myrhol ble nylig gjenvalgt som partileder i FNB, et lederverv han nå deler med Cecilie Lyngby fra Oslo.

Myrhol mener Alliansens offensiv i Rogaland i høst viser at partiet seiler under falskt flagg.

Frode Myrhol. partileder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Foto: Jan Kåre Ness / Jan Kåre Ness

– Jeg synes det er helt forkastelig. Alliansen later som om de samler underskrifter mot bompenger. I virkeligheten er det for at et ytterliggående nasjonalistisk parti skal kunne stille til valg, sier Myrhol.

Lysglimt Johansen fnyser av påstanden.

– Alliansen har mange saker, men det er kampen mot bompenger som velgerne i Rogaland har bedt oss om å ta tak i, så lenge FNB har sviktet.

– Jeg tror ikke Alliansen vil ha noen mulighet til å vinne fram, kontrer Frode Myrhol.

– Små sjanser

Trond Birkedal, tidligere sentralstyremedlem i Frp, nå politisk kommentator, gir både FNB og Alliansen små muligheter til å kapre stortingsmandater.

– Neste års valgkamp vil preges av alt som har skjedd og kommer til å skje rundt korona. Bompenger vil knapt bli et tema, mens vindkraft har større sjanse til å nå opp. Men der markerer jo alle partiene motstand nå, sier han.

Selv om Alliansen og FNB ikke skulle få noen mandater, tror Birkedal at de to partiene kan mobilisere nok velgere i enkelte fylker til å forskyve maktbalansen mellom andre partier.

– Hvis man ser på Rogaland, kan det for eksempel handle om hvorvidt Frp skal klare tre eller fire stortingsplasser. Sånn sett kan performancekunst-prosjektet til Lysglimt få en viss betydning, men den blir ikke særlig stor, tror Trond Birkedal.