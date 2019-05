– Rådet for Arendalsuka har etter å ha mottatt sterke reaksjoner fra mange hold foretatt en ny vurdering av Alliansens og Sians deltakelse under Arendalsuka, sier lederen av Arendalsukas råd og ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli.

Arendalsuka har de siste dagene fått kritikk etter at det ble bestemt at Alliansen og Hans Lysglimt Johansen skulle få delta med markering og stand under det politiske arrangementet i august.

Én av dem var Arbeidarpartiets partisekretær Kjersti Stenseng som til Dagbladet fortalte at partiet vurderte å boikotte arrangementet. På dette tidspunktet hadde allerede organisasjonen Refugees Welcome Norway trukket seg.

Partisekretæren er fornøyd med den endelige beslutningen.

– Jeg er veldig glad for at Arendalsuka sier nei til å tilby talerstolen til Alliansen og de holdningene de står for. En klok beslutning, sier Stenseng.

– Frivillige som skal stå på vår stand har gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker å være til stede fordi de ikke kjenner seg trygge, fortalte nestleder Svein Mork Dahl i Refugees Welcome Norway til NRK i går.

TRAKK SEG: Nestleder Svein Mork Dahl i organisasjonen Refugees Welcome Norway fortalte til NRK i går at organisasjonen hadde trukket seg fra arrangementet Arendalsuka etter at det ble bestemt at det innvandringsfiendtlige Alliansen fikk delta. Foto: NRK

- De er ekstreme og farlige

Innad Arbeiderpartiet var det ifølge Stenseng flere som var enig med henne om en eventuell boikott.

– Det er veldig mange i partiet som er glad for at Alliansen ikke får delta. De står for antidemokratiske holdninger.

– Du mener det ikke er antidemokratisk å utestenge slike deltakere?

– Nei, tvert imot. Det er vår plikt å bekjempe rasisme og voldsfremmende autoritære organisasjoner. Ytringsfrihet og demokrati handler på ingen måte å behandle alle likt eller å invitere alle til hvilket som helst arrangement.

– Er du bekymret for den økte oppmerksomheten som Alliansen nå har fått?

– De har fått mye oppmerksomhet, men vi er nødt til å konfrontere de og vise hvor ekstreme og farlige de er. Vi vet at slike holdninger også kan føre til handlinger. Derfor er det viktig å reise seg opp og si at de ikke har noe på et politisk arrangement å gjøre, sier Stenseng.

KRITISK: Arbeidarpartiets partisekretær Kjersti Stenseng var svært kritisk da det ble kjent at Alliansen og Hans Lysglimt Johansen skulle få delta i Arendalsuka. Etter sterk kritikk har Arendalsukas råd snudd i saken. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Aggressiv oppførsel kan ha en ekskluderende effekt

Det var syv rådsmedlemmer til stede på møtet og alle skal ha vært enige om avgjørelsen

– Arendalsuka er en arena for alle uavhengig av religion, hudfarge og politisk ståsted. Men organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement, begrunner Robert C. Nordli.

Arendalsukas råd uttalte i går at det ville bli gjennomført et nytt rådsmøte så fort det lot seg gjøre.

Knappe 24 timer senere har altså rådet konkludert og tatt organisasjonen Refugees Welcome Norways bekymringer til følge.

- Arendalsuka mener på denne bakgrunn at deltakelse fra de nevnte to organisasjonene vil utelukke andre fra å delta, og tillatelsen til Alliansen og Sian trekkes derfor tilbake, meddeler Nordli.