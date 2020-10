Slik jakter politiet etter svar på hvem som drepte Dan Eivind Lid (48)

– Når noen blir funnet drept i sitt eget hjem, så tyder det på en relasjon mellom offer og gjerningsmann, sier tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst til NRK.

Lid ble funnet død i sin egen leilighet lørdag ettermiddag, og helt siden den dramatiske meldingen kom inn til politiet, har det pågått en storstilt politietterforsking.

TIDLIGERE ETTERFORSKER: Krimforfatter Jørn Lier Horst er tidligere politietterforsker. Han mener at politiet nå søker etter spor i Lids omgangskrets. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Både Kripos og PST er påkoblet drapsetterforskningen på den 48 år gamle Sian-aktivisten.

Politiet uttalte mandag at ingen er pågrepet eller siktet, og at det så langt i etterforskningen ikke har blitt funnet noe som tyder på det ligger et politisk motiv bak drapet.

En nær venn av Lid sier til NRK at han ofte fryktet for kameratens sikkerhet.

Lier Horst sier at et viktig etterforskningsskritt som politiet nå foretar seg, er å kartlegge avdødes bekjentskapskrets, miljø og venner.

– Det er ikke snakk om et tilfeldig offer eller om å være på feil sted til feil tid. I slike saker handler det om å kartlegge omgangskretsen til avdøde. Har han bekjente i et kriminelt miljø, må de lete der, sier Lier Horst.

FINGERAVTRYKK: Vinduet inn til leiligheten der Dan Eivind Lid ble funnet drept blir undersøkt for fingeravtrykk. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Digitale spor

Den siste sikre observasjonen av Lid, er ifølge politiet fredag 2. oktober. Ved hjelp av digitale spor kan politiet bygge opp en tidslinje over hendelsene i saken.

Derfor vil avdødes mobiltelefon kunne være et viktig spor for politiet, mener den tidligere politietterforskeren.

– Korrespondanse på den kan fortelle om han ventet besøk eller hvem han sist var i kontakt med. Målet er å sikre mest mulig data, sier Lier Horst.

Litt avhengig av mobiltype, vil den også kunne fortelle politiet om når den sist var i fysisk bevegelse.

Politiet sikrer også rutinemessig data fra telefonselskapene, for å se hvilke mobiltelefoner som har slått inn på basestasjonene i nærheten av åstedet. Slik kan de se hvem som har vært i nærheten fra Lid sist ble sett levende til han senere ble funnet drept.

– Man ser oftere og oftere at det er digitale spor som leder politiet i riktig retning i en etterforskning, sier han til NRK.

– Kan være avgjørende

I borettslaget der leiligheten til Lid ligger, er det satt opp en rekke overvåkingskameraer. Naboer forteller til NRK at det også er kameraer inne i boligkomplekset.

KAMERAOVERVÅKNING: Det er flere overvåkingskameraer utenfor leilighetskomplekset der Lid bodde. Også innendørs er det kameraer, opplyser naboer til NRK. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Lier Horst sier at gode overvåkingsbilder kan bli helt avgjørende i etterforskningen.

– Politiet vil også kunne samle inn overvåkingskameraer fra andre steder som ikke er i umiddelbar nærhet til åstedet. Eksempler på dette kan være bensinstasjoner og busser hvor en gjerningsperson kan ha beveget seg fra og til, sier han.

Undersøkelser i leiligheten

Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men politiet ønsker ikke å si noe om dødsårsaken.

NRK har får opplyst at Lid ble funnet med synlige skader inne i sin egen stue i sokkelleiligheten i Gamle Mandalsvei i Kristiansand lørdag ettermiddag.

SIKRER SPOR: Kriminalteknikere gjennomsøkte åstedet på jakt etter spor mandag. Politiet har fortsatt ingen mistenkte i saken. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Da den første patruljen kom til stedet, kunne de raskt konstatere at 48-åringen var død, og spor på åstedet tilsa tidlig at han kunne ha blitt utsatt for en kriminell handling.

Per Angel, tidligere kriminaltekniker og leder av Kripos’ ID-gruppe, sier at den eller de som har vært inne i leiligheten kan ha lagt igjen en rekke forskjellige spor.

– Det politiet jobber med nå, er å få en klarhet i hva det er som har skjedd inne på åstedet. Det jobbes fra gulv til tak for å samle inn spor, sier Angel til NRK.

TIDLIGERE ETTERFORSKER: Per Angel. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det kan være snakk om DNA, fiber fra klær, fingeravtrykk og spor fra sko. Eksperter fra Kripos ankom mandag formiddag åstedet og satte i gang med de tidkrevende undersøkelsene.

– Det første kriminalteknikerne gjør, er å se etter fottøyspor. Gulvet er det man klarerer først, og når det er gjort kan de begynne å se etter blod og andre spor, sier den tidligere kriminalteknikeren.