Entreprenør-milliardær anmeldt for å slå vindmøllemotstander

Olav Stangeland eier entreprenørselskapet Stangeland Maskin, som er involvert i en rekke vindkraftprosjekter på Vestlandet.

Politiet bekrefter å ha mottatt en anmeldelse på Olav Stangeland. Etterforskningsleder for felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt, Ole Petter Hansen, sier til NRK torsdag at anmeldelsen er sendt til Sandnes politistasjon for videre vurdering.

Han forteller at saker som kommer inn får en juridisk vurdering, og mange blir lagt bort, men denne har blitt fordelt videre for å vurdere om etterforskning skal settes i gang.

Olav Stangeland kjenner seg ikke igjen i anklagene, men han bekrefter overfor NRK at det har vært en episode mellom ham og naboen Arvid Gimre.

Olav Stangeland er eier av Stangeland Maskin. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Dette er en storm i et vannglass. Dette dreier seg om en personlig konflikt som har pågått mellom oss i mange år, sier Stangeland.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Demonstrerte

Konflikten som førte til konfrontasjonen startet da Gimre leide ut en vegg til Norges Miljøvernforbund der de klistret opp et budskap som skulle treffe eieren av Stangeland Maskin rett mot eiendommen hans.

Arnfinn Nilsen i Norges Miljøvernforbund. Foto: Anders Loberg

– Vi ønsker å ansvarliggjøre de sentrale aktørene i kontroversielle vindkraftsaker. På Haramsøya er Stangeland en sentral aktør i vindkraftutbyggingen. Det de er med på utgjør en katastrofe for lokalsamfunnet, sier Arnfinn Nilsen, som er saksbehandler i Norges Miljøvernforbund.

Like etter monteringen av banneret dukket en buss opp på Stangelands eiendom, som skjulte budskapet foran bygningen.

Så oppdaget Gimre og Nilsen at noen hadde klippet vekk bannerne. En sak Miljøvernforbundet har anmeldt.

Her er budskapet klippet vekk fra banneret på veggen til Arvid Gimre. Foto: Arnfinn Nilsen / NMF

De bestemte seg også for å sette to konteinere over hverandre og feste banneret på disse, slik at budskapet ikke kunne skjules like lett.

Det var under dette arbeidet Gimre hevder han ble angrepet av Olav Stangeland, som eier entreprenørselskapet. Nilsen befant seg inne i garasjen da hendelsen fant sted, men hørte bråket. Han kom ikke tidsnok ut til å vitne hendelsen, men så Stangelands bil kjøre oppover veien.

– Hvis selskapet har noe uoppgjort med oss må de ta det med Miljøvernforbundet og ikke gå på privatpersoner, mener Nilsen.

Konteineren der den nye banneret skulle henge. Foto: Arnfinn Nilsen / NMF

– Handler ikke om vindkraftsaken

Olav Stangeland avkrefter at konflikten har noe som helst med vindmøllekonflikten å gjøre. Han mener at Miljøforbundet lar seg utnytte av naboen.

– Dette bunner helt klart i den private konflikten vi har, sier Stangeland.

Gimre innrømmer å ha hatt personlige uenigheter med Stangeland, men benekter at samarbeidet med Miljøvernforbundet har noe med saken å gjøre.

– Miljøvernforbundet har leid veggen for å demonstrere, og det må Olav akseptere, sier Gimre.