Det siste døgnet er det registrert 1156 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste tallet under pandemien.

– Det er et høyt og urovekkende tall. Det er ingen tvil om at dette er en krevende situasjon, sier ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen.

Onsdag meldes det om 36 nye smittetilfeller i Karmøy. Et så høyt tall har aldri før vært registrert i rogalandskommunen.

Nilsen forteller at om man sammenligner smittetrykk i forhold til antall innbyggere i Karmøy med Oslo, så hadde det tilsvart rundt 700 nye daglige tilfeller i hovedstaden.

Og ifølge Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn er det er ingen grunn til å forvente nedgang i smittetallene på Haugalandet med det første.

– Vi ser i dag at det renner inn med nye positive testsvar også i dag, sa Mohn på dagens pressekonferanse.

På dagens pressekonferanse på rådhuset i Haugesund ble det sagt at cirka halvparten av de nye smittetilfellene er blant barn og unge.

Alvorlig i Oslo

Det er ikke kun på Haugalandet i Rogaland det onsdag er registrert høyeste smittetall under pandemien.

I Oslo er det registrert 495 koronasmittede det siste døgnet. Det er 214 flere enn onsdag i forrige uke. Det er det høyeste tallet registrert i løpet av ett døgn i hovedstaden, så langt under pandemien.

I Drammen oppfordrer ordfører Monica Myrvold Berg alle innbyggerne om å følge anbefalingene om smittevern som om det var regler. De registrerte 63 nye koronasmittede onsdag.

Monica Myrvold Berg er ordfører Drammen. Foto: Azad Razaei / NRK

Helse Bergen melder om 34 nye mutasjonstilfeller fra analysene av tidligere positive prøver. Én av disse er av den brasilianske varianten.

Heller ikke i Tønsberg har de noen gang registrert høyere tall enn de har gjort de to siste dagene. Dagens tall på 32 smittede personer er det høyest registrerte dagstallet noen gang.

Også i Tysvær på Haugalandet ble det onsdag registrert høyeste antall smittede med 16 nye tilfeller.

Norges fjerde største by, Trondheim, har en totalt annen situasjon. Her er det ikke registrert et eneste nytt smittetilfelle det siste døgnet.

Jarle Nilsen (Ap) er ordfører i Karmøy kommune. Foto: Thomas Halleland / NRK

Skoler stenges

Tirsdag ble det innført høyeste tiltaksnivå i syv kommuner på Haugalandet, noe som innebærer blant annet full skjenkestopp, forbud mot det aller meste av arrangementer, stengte butikker og treningshaller.

Sent tirsdag kveld besluttet også kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær å innføre digital undervisning frem til og med 26. mars i barne-, ungdoms- og videregående skole. Det innføres også rødt nivå i barnehagene her.

Karmøy-ordføreren mener spesielt én ting blir viktig for å få kontroll på smitten.

– Unngå sosial kontakt. Det er vårt viktigste budskap til innbyggerne, sier Jarle Nilsen.

Vil ha strengere tiltak i hele landet

Haugesund-ordføreren ønsker nå strengere smittetiltak for hele landet.

– Jeg unner ingen andre kommuner å oppleve det samme som oss – at det går fra ingenting til plutselig og voldsom smitteøkning. Jeg utfordrer og ber derfor regjeringen om å innføre strengere tiltak i hele landet, slik at vi er klar og kan være i forkant, sier Mohn.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at hvis det kommer store utbrudd mange steder, vil det være aktuelt å forsterke de nasjonale tiltakene.