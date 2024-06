Norsk Tipping vil tilby nettpoker

– Det er riktig at Norsk Tipping ønsker å få muligheten til å tilby nettpoker i ansvarlige og trygge rammer, sier Tonje Sagstuen, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Hobbyspiller og mamma Mari Thorrud Skolem fra Hvittingfoss har spilt poker i 16 år. Hun har spilt flere finalebord i norgesmesterskapet i poker og har også vunnet noen turneringer i utlandet. Hun måtte dog rote på loftet for å finne noen støvete pokaler.

Skolem er glad for at Norsk Tipping endelig gir et tilbud til sånne som henne.

– Hvis vi stoler på at Norsk Tipping kan levere kasinospill, så kan vi stole på at de kan levere poker på en trygg måte. Hvis vi ikke tror at de kan det, så er det noe gærent med hele modellen, sier Skolem.

Hobbyspiller og mamma Mari Thorrud Skolem håper pokerspillerne får et mer ansvarlig tilbud enn de har i dag. Foto: PRIVAT

Lite trygt i dag

Ifølge tall fra Norsk Tipping spiller et sted mellom 100.000 og 130.000 nordmenn poker regelmessig. Til tross for at i organisert form kan man kun spille det en gang i året. Under norgesmesterskapet i poker.

– Jeg tenker det er en del av samfunnsoppdraget til Norsk Tipping. Mange ønsker å spille poker. Da syns jeg de skal levere det på en måte som gjør at folk har lyst til å spille det, innenfor trygge rammer, sier Skolem.

Det eneste organiserte tilbudet til pokerspillere i dag skjer én gang i året, under poker-NM. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Og Norsk Tipping er enig. Det er mye av grunnen til at de nå ønsker å tilby poker.

– Vi ser at tilbudet blir dårligere og mindre trygt for spillerne. Derfor mener vi at nå er tiden inne for at vi tilbyr nettpoker, sier Sagstuen.

Det finnes i dag mange hundre ulovlige pokerklubber både fysisk og via apper i tillegg til useriøse utenlandske spillselskaper. I mars bestemte Stortinget at tilgangen til disse selskapene skal blokkeres.

Regler for poker i Norge Ekspander/minimer faktaboks I Norge er poker regnet som et spill med helt eller delvis tilfeldig resultat.

Pokerspill med innsats og premie av økonomisk verdi oppfyller vilkårene i pengespilldefinisjonen, og er dermed et pengespill som omfattes av pengespilloven jf. § 2.

Det er adgang til å arrangere poker med innsats og premie av økonomisk verdi innenfor bestemte rammer i pengespilloven og pengespillforskriften.

Det er ulovlig å markedsføre pengespill uten nødvendig tillatelse.

Det er ingen aktører som har tillatelse til å tilby poker med innsats og premie av økonomisk verdi på nett i Norge.

Fra 2015 ble NM i turneringspoker tillatt under spesielle vilkår.

Det er lov å arrangere pokerspill uten innsats og/eller premie av økonomisk verdi, siden dette faller utenfor pengespilldefinsjonen og pengespillovgivningen. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet har fått inn mange meldinger om spillere som opparbeider seg store mengder gjeld. Det er disse spillerne norsk tipping ønsker å hjelpe ved å gi et tilbud, sier Sagstuen.

– Vi tror jo at de som ønsker å spille poker, finner et pokertilbud. Hvis Norsk Tipping tilbyr poker vil spillerne få et tilbud som er tilpassa kravene til ansvarlighet vi har i Norge, sier Sagstuen.

Tonje Sagstuen, administrerende direktør i Norsk Tipping håper dette vil gjøre det tryggere for norske pokerspillere. Foto: Knut Røsrud / NRK

Norsk Tipping har bedt om å få tilby både turneringer og såkalte cash games.

Lovendring kreves

Skal dette bli en realitet så må loven endres og det kreves derfor en politisk prosess. Norske spillere kan med andre ord ikke forvente å få utdelt sin første hånd hos Norsk Tipping med det første.

Kultur- og likestillingsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til om Norsk Tipping skal få tillatelse til å tilby nettpoker og i hvilken form det eventuelt skal skje.

– I tillegg til endringen i pengespilloven må det utarbeides et nærmere regelverk for nettpoker som sikrer nettopp at dette blir et attraktivt, men også ansvarlig spilltilbud, sier statssekretær Erlend Hanstveit (Ap).

Statssekretær Erlend Hanstveit (Ap) i Kultur- og likestillingsdepartementet. Foto: Ilja C. Hendel

Departementet opplyser at dersom de konkluderer med at det er ønskelig at Norsk Tipping tilbyr nettpoker, bør det være mulig å få fastsatt et nærmere rammeverk i løpet av året.

Polet og poker

Spillavhengighet Norge kommer til å følge tett på prosessen til Norsk Tipping. De er per nå mest opptatt av at poker ikke skal brukes som et lokkemiddel til farligere og mer avhengighetsskapende spill.

– Det vet vi at de utenlandske spillselskapene gjør. Hvis man skal innføre poker i Norge så må det holdes adskilt, sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

Hobbyspiller Mari Thorrud Skolem håper hun kan få et mer ansvarlig tilbud enn de pokerspillerne har i dag. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Presidenten i Norsk pokerforbund, Tobias Leknes er også en av norges beste spillere. Han har blant annet vunnet tre NM-titler. Pokerforbundet har jobbet siden opprettelsen i 2013 med å gi nordmenn et regulert pokertilbud.

Leknes jubler over avgjørelsen til Norsk Tipping.

– At Norsk-Tipping ønsker å tilby nettpoker er et stort skritt i riktig retning, sier Leknes.

– Utviklingen de siste årene har vært veldig trist for norske pokerspillere. Nordmenn har blitt stengt ute fra flere av de mest pålitelige og ansvarlige utenlandske spillselskapene som tilbyr poker.

Flere har tatt til orde for at det trengs enda større oppmykning. Pokerspiller Mari er ikke med på at dette er en oppmykning i lovverket.

– Jeg tenker det er litt på samme måte som hvis man sier at Vinmonopolet bare hadde solgt brennevin. Også var det diskusjon om de også skulle selge champagne. Er det en oppmykning da? spør hun retorisk.

NRK opplyser om at journalisten i denne saken har deltatt i NM i poker og også vært medlem i Norsk Pokerforbund.