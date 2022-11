«Froddien» er død

Frode Rønli gikk bort i går.

Det får NRK bekreftet av personer nær familien. Han ble 70 år.

Rønli var best kjent som vokalist i bandet Stavangerensemblet, og for sin særegne måte å tolke og fremføre sanger på.

Reidar Larsen spilte med Rønli i flere sammenhenger. Han mener «Froddien» var en unik frontfigur i de ulike bandene han var med i.

– Han var ikke bare vokalist, men full pakke skuespiller. Det var noe med dybden han klarte å gi sangene. Han kunne skifte rollefigur fra den ene sangen til den andre, sier Larsen.

Alf Terje Hana spilte gitar i gruppa Froddi og compagniet.

– Han var så nærme hjertet sitt i det han formidlet. Det ble så ekte vare. Han gikk dypt inn i rollene på tekst, jeg har aldri opplevd maken. Og jeg har stått ved siden av en del folk opp igjennom årene, sier Hana.

Alf Terje Hana og Reidar Larsen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Betydde mye for veldig mange

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes vokste opp sammen med Rønli.

– Dette er først og fremst veldig trist for oss alle, for de nærmeste og for kulturlivet. Han betydde mye for veldig mange. Han var en viktig del av kulturen vår, og viktig i bylivet.

Wirak delte ut Sandnes kommunes kulturpris til Rønli i sommer.

Ordfører i Sandnes sier artisten betydde veldig mye for veldig mange. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det var vår måte å sette pris på ham på og den jobben han har gjort for oss alle, sier Wirak.

Begrunnelsen for kommunens kulturpris var følgende:

«Frode Rønli (Froddien) har gjennom flere tiår vært en markant musiker og vokalist her i distriktet. Han var vokalist i bandet Stavangerensemblet fra 1976, og er spesielt kjent for sin energiske opptreden på scenen og sin spesielle måte å fremføre og tolke tekster på, både på Stavanger-dialekt og på engelsk.»

Publikum husker godt energien til Froddien på scenen. Det gjør også ordføreren i Sandnes.

– Han var jo full av liv på scenen, det er ikke mange som ikke husker Froddien når de har sett ham på scenen. Og han sto på til det siste. Han var godt synlig og en viktig del av bybildet, sier Wirak.

«Froddien» var kjent for sin energiske stil. Du trenger javascript for å se video. «Froddien» var kjent for sin energiske stil.

I et intervju med NRK i vår, sa Rønli dette om hvordan han opplevde det å stå på scenen:

– Jeg går inn i sangen, rett og slett. Det er som en film. På Jan Franskmann, så ser jeg franskmannen. Så er jeg der i to-tre minutter, sa han.

– Flaggskipet innen Stavangerrocken

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger sier Rønli gjorde et sterkt inntrykk på mange.

– Dette var et veldig trist budskap å få, og tankene mine går først og fremst til Froddiens familie og vennene hans. En viktig del av Stavangers identitet er nå borte, sier hun.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ordføreren trekker også frem betydningen Stavangerensemblet hadde for norsk musikk.

– De var selve flaggskipet innen stavangerrocken fra slutten av 70-tallet. De var et bunnsolid band, med noen av Norges beste musikere. Og med gode tekster skrevet av Svein Tang Wa og Gunnar Roalkvam ble de fort kjent over hele landet, sier hun.

Nordtun mener Froddiens energi under konserter var helt unik.

Froddien minnes som en energisk artist. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Han var alltid fysisk utagerende, ingen ga jernet på scenen slik som ham. Han formidlet stavangerdialekten til resten av landet på en helt glimrende måte.

Viking fotball har et tett forhold til artisten, og har skrevet følgende på Twitter etter at nyheten om dødsfallet ble klar:

«Vår kjære Frode Froddien Rønli er gått bort. Stemmen bak ein blåe dag, og Stavangerensemblet. Tungt. Hvil i fred Froddi.»

«Ein blåe dag» er en supportersang for fotballklubben.

I 1981 spelte Stavangerensemblet, med «Froddien» i spissen, på Håbet fritidsklubb sin festival i Sandnes. Du trenger javascript for å se video. I 1981 spelte Stavangerensemblet, med «Froddien» i spissen, på Håbet fritidsklubb sin festival i Sandnes.

En innholdsrik karriere

Froddien og Stavangerensemblet var ledende i en bølge av siddisband som gjorde stor suksess på 80-tallet.

Rønli er flere ganger blitt omtalt som en av Norges beste vokalister, og vant leserkåringen Beste norske sanger i magasinet Puls i 1980 og 1981.

Han har også bidratt som vokalist for andre artister, blant annet med Vamp på sangen «Skjedå sjel» fra albumet En annen sol, «Husmannspolka» i duett med Mia Gundersen på hyllesalbumet Med blanke ark – Sanger av Alf Prøysen, og «Sammen for livet» med Forente Artister, hvor han hadde hovedstemmen på et av refrengene.

I senere tid frontet Rønli bandet Froddi & Compagniet.