Morten Abel: – Det var helt magisk

Det ble fest og Stavangerrock med Mods lørdag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det ble som ventet en fest. Vi kunne sagt uten like, men det blir kanskje feil. For hver gang Mods har spilt de siste gangene har det blitt en fest av dimensjoner. Over 60.000 solgte billetter på tre konserter. Den ene for fem år siden. Om lag 40.000 på to dager denne uka.

Det toppet seg lørdag med over 24.000 publikummere og stinn brakke på Viking stadion.

Abel var svært fornøyd da NRK møtte han like etter konserten.

– Det var veldig tight og fint. Alt var på plass, og det fungerte slik vi ville det skulle fungere, sier han.

– Hvordan var det å stå foran 24.000 mann?

– Det er noe jeg er utrolig lykkelig og glad for å få oppleve. Jeg tror ikke det går an å bli vant til noe slik. Det var helt magisk.

Utelukker ikke flere Mods-konserter

Første comeback med Mods var for fem år siden. Når de nå viser at de fremdeles kan trekke 40.000 publikummere på en helg, er det mange som spør seg om det vil bli enda mer.

– Det vet vi egentlig ikke. Vi har jo hatt litt ujevne mellomrom på det vi gjør, så det er usikkert hva vi finner på.

– Så om fem år blir det kanskje ny konsert?

– Kanskje, svarer Abel og smiler lurt.

SE hele konserten her: Hele Mods-konserten Du trenger javascript for å se video. Hele Mods-konserten

Lokale artister

Mods har ikke vært det eneste trekkplasteret til konsertene på Viking stadion.

Flere lokale artister varmet opp for Mods, deriblant Bjørn Eidsvåg, Hilde Selvikvåg og Stavangerkameratene. Festen begynte allerede i 17-tiden og varte til nærmere midnatt.

Slik så det ut på Viking stadion da Mods spilte lørdag kveld. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Comeback ganger tre

Eventyret starta i 2012 da Mods annonserte comeback, interessen var enorm og BTs konsertanmelder Einar «Engelen» Engelstad måtte spise sine ord. Musikkekspertene fra Oslo kalte det for «et mystisk, enestående fenomen».

I år ble det også satt opp ekstrakonsert, noe Mods ville ha også i 2012 også, men ikke fikk lov til på grunn av gressmatten til Viking. Det er solgt til sammen 40.000 billetter til fredags- og lørdagskonserten med bandet.

Mange feststemte mennesker på Mods-konsert. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Ville glemme Mods

Morten Abel har tidligere uttalt at han ville glemme Mods. Men publikum lot ham ikke gjøre det.

– De låtene har en kvalitet som er helt unik. Det har publikum oppdaget for oss, sier Morten Abel.

NRK traff ham før konserten på lørdag.

– Vi ga alt i går, men er råklar til i kveld. Vi har brukt dagen til å gå gjennom noe pirk og har gått gjennom låtene i hodet. Jeg har ikke lest en eneste anmeldelse. Har ikke brukt tid til det, sa han da.

Nå er det overstått. Hva sitter Morten Abel igjen med?

– Det har vært en lang periode med øving og forberedelser. Nå føler man en lettelse for at alt har gått bra. Jeg er veldig glad for at arrangementet gikk som det gikk.