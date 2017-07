Mandag 3. juli åpner det som heter tidlig stemming. Dette er ment for dem som ikke har tid til å benytte seg av forhåndstemming eller å stemme på selve valgdagen.

Den eneste forskjellen på tidlig stemming og forhåndsstemming er at lappen ikke blir lagt i valgurna, men legges i en konvolutt. Stemmene skal nemlig telles for seg selv.

– At de telles for seg selv er nok mest for statistikkens skyld, sier valgansvarlig i Porsgrunn, Merete Halvorsen.

Det vil si at du allerede nå kan dra ned til kommunen og legge igjen din stemme for stortingsvalget 2017.

I KONVOLUTT: Når du benytter deg av tidlig stemming blir seddelen din lagt i en konvolutt, ikke direkte i valgurna. Foto: Anniken Sanna / NRK

Den ordinære forhåndsstemmingen starter 10. august, da har du fått valgkort. For tidlig stemming har man ikke fått valgkortet ennå. Det eneste man må huske å ta med ned til valglokalet er derfor legitimasjon.

Viktige datoer

3. juli-9. august

Forhåndsstemming

10. august

Forhåndsstemmegivning innenriks starter

1. september

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

9. september

Siste frist for å avgi forhåndsstemme

11. september

Stortingsvalget 2017

Vil slippe kø

Fredrik Sørlie blir 18 år i år og det er første året han kan stemme. Han ser ingen grunn til å ikke benytte seg av forhåndsstemming.

STEMMER TIDLIG: Fredrik Sørlie er leder for AUF Telemark. I år skal han benytte seg av forhåndsstemmegivning for å slippe kø. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Jeg er veldig sikker på hva jeg skal stemme, så da syns jeg det er greit å bare få det gjort, sier Sørlie.

Sørlie er selv politisk aktiv og leder av AUF Telemark. Allerede tidlig i barneskolen var han samfunnsengasjert og startet karrieren som elevrådsleder.

Det var da utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fjernet skolefrukten at Sørlie bestemte seg for å bli engasjert i politikken.

– Da ble jeg ganske sint, så da meldte jeg meg inn i AUF. Det er jo sånn jeg får gjennom mine ideer og tanker om hvordan samfunnet skal være, forteller Sørlie.

Noen år er gått siden den gang og Sørlie er blitt leder for AUF. Han håper folk benytter seg av muligheten til å stemme tidlig.

– Jeg håper flere kommer til å gjøre det, for plutselig får man ikke tid. Da er det greit å være på den sikre siden, sier han.

