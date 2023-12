Johny Vassbakk brøt sammen i gråt, politiet og påtalemyndigheten fikk krass kritikk fra lagmannsretten og befolkningen i Kopervik står fortsatt uten svar på hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai i 1995.

Men hva skjer videre i saken?

Påtalemyndigheten kan anke

Politiet og påtalemyndigheten får krass kritikk fra lagmannsretten i dommen.

Etter rettens syn har begge instansene gått i en bekreftelsesfelle, og at DNA-funnet har definert hele etterforskningen for politiet etter mars i 2019.

Dette har Statsadvokat Thale Thomseth sagt at hun ikke kjenner seg igjen i.

Hun forteller at en anke til høyesterett «må vurderes», men at det er Riksadvokaten som må vurdere dette spørsmålet.

Thale Thomseth i mediestormen etter Johny Vassbakk-frikjennelse. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Riksadvokaten har ikke besvart NRKs henvendelser angående en mulig ankesak.

Men det er høy terskel for å anke videre, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Olav Rønneberg. Foto: Ole Kaland / NRK

– Nåløyet der er veldig trangt, så jeg tror at denne saken stanser her, sier han.

For å anke en sak til Høyesterett må det være noe galt med saksbehandlingen eller feil tolkning av loven. Det er ikke mulig å anke skyld og straff.

– Og det er jo her skoen trykker i denne saken. Derfor er sannsynligheten for etterspill liten akkurat her, sier Rett24-redaktør Kjetil Kolsrud.

Johny Vassbakk kan kreve erstatning

Rønneberg forteller at Vassbakk nå har rett på erstatning.

– Han har vært gjennom en ganske lang fengslingsperiode og har sittet isolert med strenge restriksjoner i varetekt.

Rønneberg trekker fram flere faktorer som kan spille inn i erstatningskravet:

Vassbakk har sittet over to år i varetekt med strenge restriksjoner.

Han har blitt identifisert med navn og bilde i riksmediene.

Han har blitt utpekt som drapsmann.

Politiet har offentlig gått ut med at han også har vært mistenkt i forbindelse med drapet på Tina Jørgensen.

Forsvarsadvokat for Johny Vassbakk, Stian Kristensen, gikk rett ut til gangen hvor Vassbakk fulgte domsavsigelsen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hvem drepte Birgitte Tengs?

Vassbakk er frikjent for drapet på Birgitte Tengs. Det betyr at det etter 28 år fortsatt ikke er noen som er dømt for drapet.

– Teoretisk sett kan politiet om fem, ti, femten år gjøre nye DNA-analyser og -funn som de mener peker mot Vassbakk. Da kan de i teorien begjære saken mot ham gjenopptatt. Men det skal mye til, sier Rønneberg.

I det får Rønneberg støtte fra Kolsrud.

– Med mindre det dukker opp noe helt ny informasjon, er denne saken ved veis ende. Men det kan det gjøre. Det har skjedd før, sier han.

Om de hadde mer å gå på når det gjelder bevis, burde de ha lagt det på bordet i retten denne gang, mener Rønneberg.

– Hva angår andre kandidater, virker det ikke som politiet har så mye å fare med. Mye taler for at saken blir stående uavklart. Mest sannsynlig vil den bli lagt bort på nytt, i alle fall i en periode. Og fortsatt vil man bli stående uten svar på hvem som drepte Birgitte Tengs.

Dette er dårlig nytt for flere, sier Rønneberg.

– Det er verst for foreldrene, som fortsatt blir stående igjen med masse ubesvarte spørsmål. Det er ille for fetteren, som igjen kan bli mistenkt av folkedypet. Det er også ille for Vassbakk, sier han og legger til:

– Dette er også en sak som har preget hele landet. Man kan si at dette fortsatt er et slags traume.

Bistandsadvokatene John Christian Elden og Erik Lea sammen med faren til Birgitte Tengs, Torger Tengs. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Bistandsadvokat Erik Lea sa etter domsavsigelsen at han ikke er spesielt overrasket, og at både han og Torger Tengs var forberedt på de to alternativene som var mulig.

– Men Torger er litt sjokkert. Han trodde han endelig hadde fått svaret. Han trenger litt tid på å komme over dette. Karen, hans kone, mente jo det var feil tiltalt som satt på tiltalebenken. Hun har på en måte fått rett, sier Lea.