Forsvarerne: Mener teledata ikke utelukker Viggo Kristiansen som gjerningsmann

Advokat Svein Holden innledet prosedyren torsdag med å hevde at Viggo Kristiansens mobilbruk 19. mai 2000 ikke utelukker ham fra å ha vært på åstedet i Baneheia da Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble drept.

– Forutsetningen for vår teori er at Jan Helge Andersen ikke har rett når han sier at han og Viggo Kristiansen lette etter en telplass i Baneheia, startet Holden.

Han går dermed mot forklaringen til sin egen klient.

– Vi mener det faktum at guttene hadde med seg en kniv viser at drapene ikke var tilfeldige, og at historien om en teltplass ikke stemmer, fortsetter han.

Hvilken betydning har dette?

Jo, Svein Holden mener at hvis guttene ikke var rundt og lette etter teltplass, så kan Viggo Kristiansen ha vært på åstedet.

Det er registrert fire aktiviteter på Viggo Kristiansens mobil i dette tidsrommet:

18.55.59: SMS inn til telefonen hans fra et ukjent nummer.

18.57.34: SMS ut fra telefonen hans til en kvinne.

19.24.50: SMS inn til telefonen hans fra et ukjent nummer.

19.37.39: SMS ut fra telefonen hans til en kvinne.

Det er oppholdet i mobilbruk mellom klokken 18.57 og 19.24 som Andersens forsvarere henger seg opp i.

– Viggo kan ha gått inn og ut

– Vi mener ugjerningene startet like etter klokken 19.00, og at de ble avsluttet 15-20 minutter seinere, hevder Holden.

Han bygger dette på Jan Helge Andersens forklaring om at han var hjemme på trappa hos Viggo Kristiansen rundt klokken 19.30.

Foto: Politiet

Åstedet lå utenfor dekningsområdet for Eg_A, og påtalemyndigheten mener dette utelukker Viggo Kristiansen fra å ha vært på åstedet fordi de mener han ikke kan ha rukket å bevege seg dit, og så tilbake igjen til Eg_A-dekningsområdet så raskt.

Jan Helge Andersens forsvarere er uenige.

– Ut fra vår tidslinje så er det fullt mulig at begge guttene holdt øye med jentene innenfor dekningsområdet for Eg_A og at de deretter gikk for å møte jentene utenfor dekningsområdet etter at de var ferdige med å bade, hevder Holden.

– Viggo kunne da rekke tilbake til EG_A før klokken 19.24 da det kom en ny teksmelding til ham, mener forsvareren.

Sår tvil om DNA

Jan Helge Andersen står fast på at det var Viggo Kristiansen som drepte begge jentene i Baneheia. Han mener dette skjedde plutselig og uventet.

Svein Holden startet prosedyren med å trekke fram tre viktige spørsmålsstillinger for forsvarernes prosedyre:

Er det en reell mulighet for at Viggo Kristiansen var på åstedet da drapet av Lena Sløgedal Paulsen skjedde?

Kan det utelukkes at Viggo Kristiansen drepte Lena?

Medvirket Jan Helge Andersen til drapet?

Forsvarerne Celine Krogh Fornes sa i innledningen av sin prosedyre at det er tvil om flere punkter i DNA-analysene i saken.

Celine Krogh Fornes tar for seg DNA-analysene i sin del av forsvarernes prosedyre. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Krogh Fornes advarer mot å gå i en bekreftelsesfelle knyttet til DNA.

– DNA-materialet er veldig komplisert, sier Krogh Fornes.

Mener DNA-funn ikke beviser drap

Hun sier at de er enige med statsadvokatene i at det ikke finnes DNA-resultat som med sikkerhet identifiserer to gjerningspersoner.

Andersen forsvarere er også enige i at det ikke er funnet DNA-resultat som med sikkerhet stammer fra Viggo Kristiansen.

– Vi er også enige i at det er funnet DNA-resultat som samsvarer med Jan Helge Andersen, sier forsvareren.

Forsvarene mener dette likevel ikke betyr at Andersen har begått drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

– Det foreligger tvil på flere punkt knyttet til hvilken betydning DNA-resultatene har opp mot tiltalen, ifølge Krogh Fornes.

– Kun delprofiler

Hun sier det kan være krevende å tolke resultatene når det er små mengder DNA, slik de mener det er i Baneheia-saken.

– Man må derfor være varsom med å trekke sikre konklusjoner fra slike prøver, og være svært oppmerksom på muligheten for stokastisk variasjon. Lav mengde DNA er som nevnt påvist i prøvene i denne saken. Og flere av prøvene har ikke gitt resultater for alle markører, men kun en delprofil på Andersen. I tillegg mener vi at flere av prøvene at det kan dreie seg om blandingsresultater. Altså mulige bidrag fra flere enn én mann, sier Krogh Fornes.

NRK følger prosedyrene videre utover dagen.