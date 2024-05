Aktor: Finnes ikke spor av Viggo Kristiansen på åstedet

– Teledata er langt på vei et utelukkelsesbevis for Viggo Kristiansen, og et klart bevis for at Andersen drepte begge jentene alene, hevdet statsadvokat Johan Øverberg under aktoratets prosedyre onsdag morgen.

– Jan Helge Andersen forklarer at Viggo Kristiansen var den aktive under overgrepene og drapene på jentene. Da er det påfallende at det ikke finnes noen DNA-spor fra Viggo Kristiansen, men derimot DNA-treff fra Andersen på begge jentene, fortsatte statsadvokaten.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

Johan Øverberg innledet prosedyren med at det er 24 år siden drapene i Baneheia 19. mai 2000.

– Da vi hørte foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen i retten, er det klart at tiden alene ikke leger sår og smerte. Foreldrene fortjener å få alle svar, sa Øverberg.

Statsadvokat Johan Øverberg. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han brukte første del av prosedyren på å forsøke å plukke fra hverandre Jan Helge Andersen forklaring om at han skal ha blitt truet av Kristiansen til å drepe Lena Sløgedal Paulsen.

Aktor mener det er ufattelig at Jan Helge Andersen i så fall ikke varslet politiet om det han skulle ha blitt utsatt for.

– Hvorfor dro han tilbake til Viggo?

– I stedet dro han hjem til Viggo Kristiansen seinere på kvelden, og satte seg ute på trappa sammen med ham for å ta en øl. Altså hos en mann som, ifølge Andersen, skal ha truet ham til å begå et drap få timer tidligere, bemerket statsadvokaten.

Han mener Jan Helge Andersens forklaring om det som skjedde i Baneheia er helt usannsynlig.

Speidet i Baneheia

Johan Øverberg trakk også fram det påfallende ved Jan Helge Andersens bevegelser i Baneheia drapsdagen. Selv har Andersen forklart at han skulle ut og trene – noe han aldri gjorde denne dagen.

– Han er blitt observert av vitner stående og speide oppe i Baneheia, alene. Hva drev han med? Det vet vi ikke, sa Øverberg.

Statsadvokaten gikk over til å stille et spørsmål mange lurer på: Kan én person virkelig kan ha klart å drepe to personer alene?

– Dette var to små jenter. De frøs til da de ble redde, og det er ikke noe ved dette som tilsier at det må ha vært to gjerningsmenn, slo statsadvokaten fast.

Viggo sentral i prosedyrene

Ifølge aktoratet er de øvrige tekniske bevisene i saken tilnærmet nøytrale.

– Vi kan ikke ut fra disse si noe om antall gjerningsmenn, det vil bare være å spekulere, sa statsadvokaten.

Han bemerket at det har vært mye snakk om Viggo Kristiansen gjennom hele rettssaken.

Viggo Kristiansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Dette kan synes merkelig så lenge han er frifunnet, men årsaken er at Jan Helge Andersen stadig forteller en historie som involverer Kristiansen på åstedet. Derfor vil Viggo Kristiansen også være tema både for aktoratets og forsvarets prosedyrer, sa Johan Øverberg.

NRK følger prosedyrene utover dagen.