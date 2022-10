52-åringen var på ferie i bobilen sin på Sørlandet da han 1. september 2021 ble pågrepet av politiet. Da hadde politiet allerede i lang tid drevet hemmelig etterforskning mot ham.

Vendepunktet kom i april 2019 da politiet fikk svar på DNA-prøver fra et laboratorium i Østerrike. Mannens DNA samsvarte med biologisk materiale funnet på Birgitte Tengs sin strømpebukse.

DNA-beviset er nøkkelen i saken mot tiltalte. Det går fram av kjennelsene i Sør Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett da 52-åringen ble varetektsfengslet i 12 uker i oktober 2021.

52-åringen fra Karmøy er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Privat

Lagmannsretten skrev da: «Etter lagmannsrettens vurdering viser det samlede bevisbildet at det er meget sterk sannsynlighet for at siktede er skyldig».

Tidlig inne i saken

Etter at Birgitte Tengs ble funnet drept på Gamle Sundvegen 6. mai 1995, tok det kort tid før tiltaltes navn dukket opp i tipsbunken til politiet som moduskandidat.

Birgitte Tengs ble funnet drept på Gamle Sundvegen, nær sitt eget hjem, lørdag 6. mai 1995.

Både lensmannsfullmektig Bjarne Skådel og en psykolog tipset etterforskningsledelsen. I tillegg tipset lensmann Hallstein Trælhaug i Skudenes om at Karmøy-mannen kjørte en grønn Opel Ascona.

Tiltalte disponerte i 1995 en grønn Opel Ascona av denne typen. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Da var det godt kjent at flere vitner hadde sett at ei jente som liknet Birgitte, stod ved eller var på vei inn i en grønn bil i Kopervik sentrum like etter midnatt på drapsnatten. Det vil si i samme tidsrom som siste sikre observasjon av henne i Hovedgata i Kopervik.

I årene fram mot pågripelsen i 2021 hadde tiltalte blitt avhørt totalt fem ganger av politiet: To ganger i 1995 og 1996, og tre ganger i 2000 og 2013 – da også i forbindelse med Tina Jørgensen-drapet. 52-åringen er for øvrig siktet for dette drapet.

I det første avhøret fortalte Karmøy-mannen at han var i Haugesund drapskvelden, og at han kom hjem rundt klokken 02.30. Det betyr at han må ha kjørt forbi eller gjennom Kopervik drapsnatten.

Han sa i avhøret at han verken kjente Birgitte eller området hun ble funnet drept i.

Privatetterforsker Grete Strømme tipset politiet om Karmøy-mannen som moduskandidat både i Birgitte Tengs- og i Tina Jørgensen-drapet. Foto: Privat

At han var uten alibi førte høsten 1996 til at politiet plukket ut mannen som én av 13 potensielle mistenkte.

Før dette hadde dessuten politisekretær Grete Strømme levert en 22 sider lang rapport til etterforskningsledelsen der hun pekte på mannen som moduskandidat.

Nye runder

Det ble gjennomført et nytt avhør av tiltalte i november 1996. I boka «Hvem drepte Birgitte?» skrev forfatter Bjørn Olav Jahr at det var klare brister i mannens forklaring, uten at dette ble fulgt videre opp.

Politiadvokat Thor Buberg ledet fra 2000 av den nye etterforskningen av Birgitte Tengs-drapet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I 2000 bestemte daværende politimester Karl Henrik Sjursen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt at etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs skulle gjenopptas. Etterforskningen ble ledet av politiadvokat Thor Buberg ved Haugesund politistasjon.

I 2002 innkalte politiet 43 personer for å ta DNA-prøver fra slimhinnene på innsiden av kinnene deres. Disse ble sjekket opp mot fem uidentifiserte hårstrå som ble funnet på Birgitte Tengs, deriblant ett som ble funnet i hånden hennes.

Karmøy-mannen var én av de 43 personene.

12. desember 2002 offentliggjorde politiet resultatet. I et intervju med NRK bekreftet Buberg at ingen av prøvene kom tilbake med DNA-treff.

– Vi har gjort disse undersøkelsene nå og ikke kommet videre med gjerningsmannen, sa Buberg den gangen.

Flere volds- og sedelighetssaker

Årsaken til at flere tipset etterforskningsledelsen om tiltalte, var volds- og sedelighetssakene han ble dømt for på 1980- og 1990-tallet. I 1990 skal han, iført dametøy, ha oppsøkt en kvinnelig psykolog og overfalt henne.

Psykologen varslet politiet om hendelsen fire dager etter drapet.

Ett år etter drapet, i mai 1996, kom Karmøy-mannen i politiets søkelys på ny. Først overfalt han ei kvinne på Risøy bru i Haugesund sentrum. Senere i mai blottet mannen seg for fem forskjellige kvinner på én natt.

I den påfølgende biljakten ble en politimann nesten påkjørt. Også han tipset etterforskningsledelsen om Karmøy-mannen som mulig moduskandidat i Tengs-saken.

På begynnelsen av 2000-tallet dukket navnet hans opp i flere tjuveri- og innbruddssaker.

Flere av tjuveriene gjaldt dameklær og damesko, og i 2005 ble han dømt til fengsel i sju måneder for blant annet to innbrudd hos kvinner i Stavanger i 2003 og 2004.

Etter 2005 er det ikke registrert flere dommer på 52-åringen.

Tina Jørgensen-drapet

Da mannen ble pågrepet 1. september 2021, ble han også siktet for drapet på Tina Jørgensen. Jørgensen ble funnet drept i en kum ved Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000. Da hadde hun vært savnet siden 24. september etter å ha vært ute på byen i Stavanger.

Tina Jørgensen forsvant etter en bytur i Stavanger natt til 24. september 2000. En drøy måned senere ble hun funnet drept. Foto: Politiet

Karmøy-mannen var på besøk hos en slektning i Stavanger den helgen Tina Jørgensen ble drept.

I januar 2001 møtte tidligere politisekretær Grete Strømme etterforskningslederen for å tipse om mannen som moduskandidat også i denne saken.

Sommeren 2001 ble mannen avhørt om Tina Jørgensen-drapet. Han forklarte at han minnes den helgen Tina Jørgensen forsvant fordi han kolliderte med en taxisjåfør ved Esso-stasjonen i Tjensvollkrysset. Han kunne ikke huske om det skjedde fredagen eller lørdagen.

Ifølge skademeldingen kjørte han en rød Opel Vectra.

Dette er bilen 52-åringen kjørte den helgen Tina Jørgensen ble drept i Stavanger. Foto: Olas Bil

Også i Tina Jørgensen-saken finnes det uidentifiserte kjøretøy som ble etterlyst. Et vitne fortalte politiet at hun hadde sett en kvinne som passet beskrivelsen av Tina, sette seg inn i en gammel «mørk gullfarget eller muligens burgunder» bil.

Samme helg var det en blotte-episode i Stavanger, uten at dette den gangen ble koblet til Karmøy-mannen.

Tidlig i 2013 gjenåpnet politiet i Stavanger etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen – blant annet etter flere tips om at de to uløste drapssakene i Rogaland hadde samme drapsmann. Politiet konsentrerte etterforskningen mot åtte personer. En av dem var 52-åringen fra Karmøy.

Denne våren ble mannen avhørt to ganger; en gang i mars og en gang i april.

I det første avhøret sa han blant annet at han ikke ble sjokkert over at han var inne til avhør igjen. Han visste at folk tipset politiet om han, men at han ikke visste hvem og hvorfor. Samtidig står det i avhøret at «han innfinner seg i at han har en fortid».

I avhøret fire uker senere ble mannen konfrontert med blotte-episoden samme helgen som Tina Jørgensen ble drept. Han benektet å ha gjort dette, og sa at han bare blottet seg i Haugesund. 52-åringen la til at han hadde sluttet med dette nå.

Karmøy-mannen fikk også spørsmål om tre jenter han kjørte fra Åkra til Kopervik året før Birgitte Tengs blir drept, uten at dette ble koblet til drapet.

52-åringen er fortsatt siktet for drapet på Tina Jørgensen, men politiet er ferdig med etterforskningen. Politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt vurderer nå om siktede skal tiltaltes også for dette drapet eller om siktelsen skal henlegges. Deretter sendes hennes innstilling til statsadvokaten.

Også i denne saken nekter Karmøy-mannen straffskyld.

Cold case anbefalte ny etterforskning

7. desember 2016 gjenåpnet politiet i Stavanger etterforskningen i Birgitte Tengs-drapet, etter råd fra den nyopprettede Cold case-gruppen til Kripos. Tengs-drapet var den første uoppklarte saken den nye enheten undersøkte, og anbefalingen var klar.

– Det er etter vår vurdering konkrete etterforskningsskritt som bør følges opp, sa Cold case-leder Espen Erdal på en pressekonferanse på Haugesund politistasjon.

Cold case-leder Espen Erdal mente politiet kunne gjøre en rekke etterforskningsskritt, da han på en pressekonferanse på Haugesund politistasjon anbefalte å gjenåpne etterforskningen i Birgitte Tengs-drapet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Halvannet år senere, våren 2018, ble også etterforskningen i Tina Jørgensen-drapet gjenåpnet. Nok en gang etter anbefaling fra Cold case-gruppen.

52-åringen fra Karmøy var allerede den gangen var en av de hovedmistenkte i begge sakene.

Ett år senere, i april 2019, kom DNA-gjennombruddet som knyttet tiltalte til drapet på Birgitte Tengs, men istedenfor å pågripe ham, startet altså politiet en mer enn to år lang skjult etterforskning av Karmøy-mannen.

Rettssaken mot 52-åringen skal etter planen starte mandag 31. oktober i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. Det er satt av tolv uker til hovedforhandlingen.