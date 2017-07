For dyrt med landstrøm for cruiseskip

I sommermånedene inntar cruiseturister norskekysten i hopetall. På en vindfull julidag spaserer det engelske ekteparet Denise og Alan Peasley rundt i Stavanger i noen timer.

– Vi har hatt det kjempefint. De norske fjordene er så flotte, sier de om den ti dager lange cruiseferien deres.

Cruiseturistene Denise og Alan Peasley fra West Yorkshire i England er klar over at cruiseskip slipper ut skadelige klimagasser, men tenker ikke mye på det mens de er på ferie. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

De uroer seg ikke over at cruiseskipet de kom med, slipper ut store mengder klimaskadelige gasser mens det ligger til kai. Ifølge Bellona vil et lite cruiseskip som ligger til kai i åtte timer, slippe ut like mye av den skadelige gassen Nox som 13.000 biler gjør i løpet av en hel dag.

For dyrt å gi støtte

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova. Foto: LASSE BERRE

Selv om skipet ligger helt i ro, går det med store mengder drivstoff for å holde det i gang. Strøm fra land kunne kuttet utslippene, men ingen norske havner har landstrøm for cruiseskip. Årsaken? Det er for dyrt.

– Vi disponerer offentlige midler, og må passe på at vi får mest mulig igjen for de pengene vi investerer. Slik vi vurderer situasjonen nå, får vi mest igjen når vi gir støtte til landstrøm for ordinær skipstrafikk, forklarer kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

Det er det statlige foretaket Enova som deler ut støtte til norske havner som ønsker å etablere landstrøm. Senest i juni delte de ut penger til 20 ulike prosjekter for landstrøm for skip, men altså ikke til cruiseskip.

Cruiseturist John Jeong fra Toronto i Canada sier han har lagt merke til svart røyk fra cruiseskipet mens det ligger til kai. Han tror ikke cruiseturister bryr seg om forurensing. Selv gleder han seg til å oppleve norsk natur. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Ødelegger luftkvaliteten

Bellona peker på at utslippene fra cruiseskipene som ligger til kai får flere alvorlige konsekvenser.

– Det er dokumentert at høyt NOx-innhold forringer den lokale luftkvaliteten. I tillegg er utslippene fra skipene er skadelig for klimaet, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen.

Anna Kvam er 1.-kandidat for MDG i Rogaland under høstens stortingsvalg. Hun er også talsperson for Grønn ungdom. Foto: Espen Breivik / NRK

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil ha på plass landstrøm for cruiseskip, og tror en ny statlig støtteordning for kommuner er veien å gå.

– Da ville kommunene kanskje finne det gunstig å legge til rette for landstrøm selv om de ikke fikk Enova-støtte. Det er trist at landstrøm er så dyrt, sier Anna Kvam i MDG.

– Vi tar utslippene på alvor

Enova eies av Olje- og energidepartementet. Statssekretær Elnar Holmen (Frp) skriver i en e-post til NRK at utslippene fra cruiseskip er en utfordring, og at regjeringen tar problemstillingen på alvor.

Han understreker samtidig at det viktigste er å prioritere de prosjektene som kan vise til størst reduksjon i utslipp per støttekrone.

– Jeg er opptatt av at vi først bygger ut der hvor det er mest potensial for utslippsreduksjoner, og at vi gjennom dette legger til rette for at det blir stadig vanligere å koble skip til landstrøm når de ligger i havn, skriver Holmen.