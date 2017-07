Vil stenge forurensende cruiseskip ute fra norske verdensarvfjorder

– Verdensarvfjordene er en kjemperessurs for Norge, men da må vi ta vare på dem og sørge for at det ikke henger røykskyer der på vindstille dager og at fjordene blir renere, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.

Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet utarbeide et regelverk for skipstrafikken i verdensarvfjordene for å få ned utslippene av nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming fra cruiseskipene.

– Halvparten kan bli stengt ute

En kartlegging departementet har gjort viser at halvparten av cruiseskipene som seiler inn i norske fjorder er produsert før år 2000.

– De tilfredsstiller ikke moderne miljøkrav, og dette vil bety at noen rederier må bytte ut skipene hvis de skal slippe inn i norske fjorder, sier Helgesen.

Direktoratet har fått frist til utgangen av neste år med å få på plass et regelverk, og det betyr at det kan bli langt færre cruiseturister i verdensarvfjordene sommeren 2019.

Regelverket skal omfatte Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og innerste del av Tafjorden som årlig tiltrekker seg tusenvis av turister. Helgesen mener ikke regjeringens forslag blir en trussel for turistnæringen i disse områdene.

– Den største trusselen for turistnæringen er at verdensarvfjordene våre blir ødelagt av røykskyer og at trafikken er så tett at attraksjonsverdien forsvinner, sier Helgesen.

Foreslår nullutslippsløsninger

Bellona er positive til regjeringens tiltak og mener det er på tide at det kommer på plass rammebetingelser for cruiseselskapene.

– Når vi tilbyr disse fjordene til turister som verdensarvfjorder, så bør vi stille strengere krav til dem enn som så, sier seniorrådgiver i Bellona Jan Kjetil Paulsen til NRK.

Han mener man bør gå enda lenger og sette et tak på hvor mange skip som får seile inn.

– Det er mange skip samtidig i fjorden. La enkelte av skipene ligge lenger ut og ta turistene inn i indrefileten ved hjelp av nullutslippsløsninger, foreslår Paulsen.

Han mener Norge må tørre å stille krav til de som besøker oss.

– Vi kan risikere å miste verdensarvstatusen, og da mister vi også forretningsgrunnlaget i disse områdene, sier Paulsen.