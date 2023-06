– Tenk, at vi har en helt vanlig trening, men plutselig er verdens beste fotballspiller her. Vi ble ganske starstruck, sier Oliver Ellingsen.

I akkurat denne hallen på Bryne har Erling Braut Haaland lagt ned utallige timer for å bli en av verdens beste fotballspillere.

Og kanskje er det en ny Haaland i nettopp denne hallen denne onsdagen.

Det er nemlig her de ivrigste barna på Bryne tilbringer noen av sommerens ettermiddager.

Men det som skulle bli en helt vanlig fotballfritidsordnings-trening i Jærhallen, ble noe helt annet.

Barna ved fotballfritidsordningen på Bryne ble mildt sagt begeistret da Erling Braut Haaland overraskende dukket opp på trening. Du trenger javascript for å se video. Barna ved fotballfritidsordningen på Bryne ble mildt sagt begeistret da Erling Braut Haaland overraskende dukket opp på trening.

– Liker dere hallen, eller?

For da treningen startet, kom nettopp helten og Bryne-gutten Erling Braut Haaland inn dørene.

– Haaaaaaaaaalaaaaaaaand, roper alle barna i kor.

– Liker dere hallen, eller? spør Haaland.

– Jaaaaa, roper barna i kor.

Barna på fotballtrening på Bryne ble rimelig sjokkerte da en nybakt trippelmester kom inn dørene i Jærhallen. Foto: Maja Mathisen / NRK

– Jeg gleder meg til å se dere trene litt, sier Haaland til barna.

– Jeg må hente telefonen min, kontrer en av de eldste guttene.

Det var stort for barna i Jærhallen at selveste Erling Braut Haaland kom på besøk. Foto: Maja Mathisen / NRK

Dagen etter han scoret sitt 23 og 24 landslagsmål mot Kypros, hadde Haaland tatt turen til hjemstedet Bryne for å være med på offisiell åpning av «Jærhallen» som nylig har gjennomgått en betydelig oppgradering.

– Denne hallen har betydd mye selvfølgelig. Både med fotballen og det sosiale. Jeg har vært her siden jeg var en liten drittunge. Hallen har gjort meg til en god fotballspiller og den personen jeg er, sier han.

Hallen betyr mye for Haaland

– Hvordan er det å komme inn i hallen og bli tatt imot på denne måten?

– Det er kjekt. Hallen betyr mye for meg, og å åpne den på en måte er veldig stort. Jeg koser meg, og det er alltid kjekt å være i hallen, sier han.

Det var en fornøyd Haaland som møtte flere barn på fotballtrening på Bryne onsdag ettermiddag. Foto: Maja Mathisen / NRK

Hallen, hvor Haaland la grunnlaget for å bli en av verdens beste fotballspillere. Stedet hvor han har «drylt» ballen i mål x-antall ganger.

En hall som på grunn av Haaland har fått en egen «Drylevegg» og et stort bilde av Haaland på veggen.

– Bildet på veggen her viser at alt er mulig. En gutt fra Bryne kan vinne trippelen. Det viser at det er mulig for andre også, sier han.

Erling Braut Haaland pryder veggen på det gamle meieriet i Bryne sentrum. Foto: Stina Johnsen Høgås / NRK

Æresmedlem

Under besøket i Jærhallen ble også Haaland innlemmet som æresmedlem i Bryne FK for sin store betydning for klubben.

Haaland måtte selvfølgelig også til pers og «dryle» ballen i mål. Foto: Maja Mathisen / NRK

Byen Bryne er også prydet med flere malerier av Haaland i bybildet. Akkurat dette fikk han spørsmål om under besøket. Haaland måtte innrømme at det var litt stort.

– Jeg blir stolt når jeg ser det store maleriet. Jeg setter stor pris på det, og det viser at jeg gjør noe rett, sier han.

Haaland ble innlemmet som æresmedlem i Bryne FK under besøket i Jærhallen. Her sammen med Reidar B. Thu (til høyre). Foto: Maja Mathisen / NRK

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg hadde ikke trodd det var han som kom, sier Albert Emil Vigrestad.

– Jeg så han aller først av alle, sier Oliver Ellingsen.