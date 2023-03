Det går så det griner for oljenæringen om dagen.

Krig i Europa og energikrise gir høye olje- og gasspriser, sammen med nye funn fører dette til mye penger inn til statskassa.

Det hundre prosent statseide selskapet Petoro AS har i dag lagt fram årsresultatet for 2022.

Summen ligger på 528 milliarder kroner til staten. Dette er over fem ganger så mye som i et normalår.

– Disse tallene bringer optimisme, sier oljeekspert Arne Ingar Svendby Evensen. Han er tidligere sjefgeofysiker og har jobbet i både Hydro og Statoil.

Statlig selskap

Petoro ivaretar statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet.

Selskapets hovedoppgave er å maksimere verdien av disse eiendelene.

Disse andelene omfatter en tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel samt plattformer, rørledninger og anlegg på land.

- Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.

Kristin Kragseth er administrerende direktør i Petoro. Foto: Magnus Stokka / NRK

Rekord på rekord

I 2021 leverte Petoro 186 milliarder kroner til staten. Det var deres beste resultat noensinne og en økning på 215 % sammenlignet med 2020.

Kvartalsresultatene for 2022 har gitt ytterligere rekorder:

1. kvartal 2022: 113 milliarder. (87 milliarder mer enn i første kvartal 2021).

2. kvartal 2022: 234 milliarder kroner. (48 milliarder mer enn resultatet for hele rekordåret 2021).

3. kvartal 2022: 402 milliarder kroner. (304 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor).

Store mengder

Tidligere i dag skrev Equinor i en pressemelding at de igjen har funnet olje og gass nær Troll-feltet i Nordsjøen.

Volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass.

– Vår letemodell for området rundt Troll fortsetter å levere. Vi planlegger å lete videre i området, samtidig som vi ser på mulige utbyggingsløsninger for funnene som er gjort, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor.

Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor Foto: Aline Massuca / Equinor

– Produksjonen er uforandret

– Dette er jo statens direkte inntekter. Petoro er veldig viktig for aktiviteten på norsk sokkel, sier Svendby Evensen.

Tidligere sjefgeofysiker i Hydro og Statoil, Arne Ingar Svendby Evensen. Foto: Privat

Den tidligere sjefgeofysikeren mener de høye inntektene skyldes krigen i Ukraina som har drevet prisene opp.

– Produksjonen er nokså nær uforandret. Det handler om prisen på olje og gass, sier han.

Investering i nye felt

Overskuddet tror han går direkte til statskassen.

– Samtidig skal de ha mulighet til å investere godt i nye felt med denne summen. Men det er en vesentlig inntekt inn i statsbudsjettet.