Regjeringa er usikker på vinninga ved å elektrifisere sokkelen

Frode Pleym, Greenpeace

– Dette er veldig bra og eit sterkt og etterlengta signal frå statsråden og regjeringa. Fornybar kraft er eit fellesgode, og kan bli mangelvare i framtida. Vi som samfunn kan ikkje sløse bort landstraum som trengst til hushald, industri og omstilling på å grønnvaske olja. Oljeindustrien er som alle andre forplikta til å kutte utslepp. Dei må sjølvsagt ta rekninga for det sjølv, ikkje sende den over til skattebetalarane. Elektrifisering med eigen havvind er eit av verkemidla, gjerne i kombinasjon med å stengje ned dei meste forureinande felta på sokkelen. Det vil gi utsleppskutt som verkeleg monnar.

Ola Elvestuen, Venstre

– Regjeringa må raskt vise at det er reelt innhald i det Vestre skriv, og stille krav til petroleumsnæringa at dei i mykje større grad må løyse sine utsleppsproblem med eigen teknologi. Karbonfangst og -lagring er velkjent tilgjengeleg teknologi. Alle utsleppa kan ikkje kuttast med kraft frå land fordi det vil krevje for mykje ny fornybar energi. Særleg på Melkøya og på felta utanfor Vestlandet må regjeringa krevje at næringa bruker karbon fangst og lagring for å kutte klimagassutsleppa. Det er avgjerande at regjeringa følgjer opp desse nye signala med ein gong. Det blir meiningslaust om regjeringa i vår vedtek at Equinor får bruke opp alt kraftoverskotet i Nord-Noreg for å elektrifisere Melkøya når karbon fangst og lagring er eit tilgjengeleg og kostnadseffektivt alternativ.

Terje Halleland, Frp

– Framstegspartiet har ei rekkje gonger prøvd å stanse tiltaket i Stortinget, men blir dessverre nedstemt. Det er ingenting som tilseier at Ap/Sp snur i saka og plutseleg har bestemt seg for å ta straumkundar, industri og skattebetalarane på alvor. Og når MDG ønskjer elektrifiseringsstans, hengjar det sjølvsagt saman med at dei vil sløkkje lyset på norsk sokkel uansett, utan og tilsynelatande ha gjort seg nokon tankar om at dette vil svekkje norsk energimakt, styrkje Russland og andre bandittstatar, auke dei globale utsleppa og sende hundretusenvis av hardtarbeidande folk ut i arbeidsløyse.

Lars Haltbrekken, SV

– Oljeselskapa må påleggjast å kutte utsleppa med bruk av havvind, som dei sjølv byggjer ut og betaler for.

Ove Trellevik, Høgre

– Ifølgje hurdalsplattformen så ønskjer regjeringa elektrefisere mest mogleg av sokkelen med havvind. Her går det seint med regjeringa si satsing, og får dei ikkje farten opp vil dei måtte bruke meir kraft frå land enn nødvendig. Vi meiner at elektrifisering av sokkelen skal vurderast frå felt til felt, og at er avhengig av tilgang på kraft.

Sigrun Aasland, Zero

– Vi må elektrifisere sokkelen for å no norske utsleppsmål. Vi kan og må gjere det med havvind og regjeringa har fleire gode løysingar på bordet. Eg tolkar Vestre som at regjeringa vil sørgje for at Trollvind og andre prosjekt med direkte elektrifisering med havvind faktisk kjem på plass.