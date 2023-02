– Ord kan ikke beskrive hvor stort og viktig dette prosjektet er, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han besøker i dag Johan Sverdrup-feltet, som markerer at byggetrinn to er ferdig bygget, og at hele oljefeltet nå er i produksjon.

En tredjedel av norsk oljeproduksjon foregår fra dette feltet, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, ifølge Equinor.

Johan Sverdrup fase 2 startet produksjonen 15. desember 2022 og hele feltet er nå i produksjon drøyt tre år etter oppstarten av fase 1 i oktober 2019. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er nå vi får opp maksimum av de verdiene som er her. Dette er et fantastisk industriprosjekt, sier ministeren.

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Og det kommer godt med, når krisene nærmest står i kø om dagen: Krig i Europa. Strømkrise. Prissjokk på dagligvarer. Sykepleierkrise. Eldrebølge.

Det merkes på lommeboka for folk flest, og på statens utgifter.

Men konsekvensene kunne ha vært enda større uten sugerøret inn i oljefondet, ifølge sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Kyrre Knudsen er sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, som holder til i olje- og gassfylket Rogaland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han forklarer at statsbudsjettet legger opp til at vi skal bruke over 300 milliarder kroner fra oljefondet.

– Uten disse olje- og gassinntektene hadde hver nordmann måttet betale nær 60.000 kroner mer i skatt. Alternativet er kutt i velferdstilbudet, sier sjeføkonomen.

Han understreker at regnestykket er ment for å illustrere oljeinntektenes betydning, og at det ikke er reelt.

Det er for eksempel ikke slik at alle innbyggere betaler skatt.

– Poenget er å vise at selv om Norge har en forsiktig og ansvarlig bruk av oljeinntektene, så utgjør det fortsatt en stor sum per person, sier han.

I starten av 2023 passerte oljefondet for første gang 13.000 milliarder kroner. Det første innskuddet kom i 1996. Faksimile: Skjermdump / Norges Bank/Oljefondet

140.000 kroner på hver av oss

Årsresultatet for Equinor i 2022 endte med rekordhøye 74,94 milliarder dollar. Med dagens kurs utgjør dette 763 milliarder norske kroner.

Av disse milliardene betalte Equinor over 435 milliarder kroner i skatt.

Og hvis årsresultatet ble delt på hele Norges befolkning, ville hver av oss fått over 140.000 kroner.

Mener oljefondet sikrer stabilitet

Totalt utgjorde statens andel av olje- og gassinntektene over 1.300 milliarder kroner i fjor, en kraftig økning fra året før.

– Hvis staten hadde brukt alle inntektene fra norsk sokkel i fjor, så hadde vi sluppet å betale skatter og avgifter overhodet, sier Knudsen.

En innbydende tanke, men økonomen støtter likevel handlingsregelen. Den sier at staten ikke kan bruke mer enn inntil 3 prosent av oljefondet årlig.

Fakta om handlingsregelen for bruk av oljepenger Ekspandér faktaboks * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene. * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) som den forventede realavkastningen. Denne er anslått til 3 prosent av fondets kapital ved inngangen til hvert år. * Handlingsregelen var tidligere 4 prosent, men ble senket til 3 prosent i 2017. Bakgrunnen for dette var lavere forventet avkastning av oljefondet. (Kilde: NTB/NRK)

– Det er bra at vi har en rettesnor. Lønnsomheten i olje- og gassindustrien varierer fra år til år. Hvis alle inntektene skulle gå rett inn i statskassen, så ville jo statens inntekter svinge voldsomt fra år til år.

Akkurat nå er det gode tider i bransjen. Pengene fosser inn med høye priser på olje, gass og elektrisitet.

Men det snur fort. Mens statens oljeinntekter i fjor var 1.300 milliarder kroner, var de nede i om lag 120 milliarder kroner i 2020.

– Det blir som om familieinntektene dine skulle endre seg fra 100.000 kroner til en million kroner i løpet av to år, sier Knudsen.

Trollfeltet i nordlige del av Nordsjøen regnes som et av verdens største gassfelt. Foto: Øyvind Gravås og Espen Kleppa

– Bare spekulasjoner

Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, mener regnskapet bare er spekulasjoner og noe vi aldri vil få svar på.

Sjefanalytiker for bærekraftig finans, Thina Saltvedt. Hun sier utsagnet til Knudsen er spekulasjoner. Foto: Frode Berg / NRK

– Det er ikke mulig å si med sikkerhet hvilke næringer som hadde lykkes i Norge og hvor store de hadde blitt hvis vi ikke hadde hatt olje- og gassektoren, sier hun.

– Den grønne omstillingen går for tregt

Daria Maria Szymaniuk er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Stavanger.

Hun mener avvikling og omstilling henger sammen, og der det er politisk vilje er det håp for en velferdsstat bygget på et fremtidsrettet næringsliv.

– For MDG bekrefter regnestykket til Knudsen bekymringen for at den grønne omstillingen i Norge går for tregt, sier Szymaniuk.

Daria Maria Szymaniuk i MDG Stavanger. Hun sier det må lages en omstillingsplan for å unngå store endringer i norsk økonomi. Foto: Dan Uneken / MDG

Hun sier næringslivet, fagorganisasjoner, politikere og akademia må sette seg sammen for å lage en omstillingsplan.

– Dette for å unngå store endringer i norsk økonomi, som følge av mindre etterspørsel etter olje og gass, sier hun.

Gode alternativer

Sjefanalytiker Saltvedt er ikke så bekymret for om Norge kutter olje- og gassinntekter. Hun sier vi har andre spennende næringer vi kan leve av i fremtiden.

– Vi har en veldig lang kystlinje hvor vi kan drive sjøfart, fiskeri og havbruk. Vi har stor kompetanse innen energiproduksjon, energieksport og å drive store energiprosjekter.

Hun drar også fram hva de andre europeiske landene satser på for tiden.

– EU satser nå på en raskere omstilling til fornybar energi, hvor energisikkerhet, klimakrisen og industribygging er viktige drivere, sier hun.