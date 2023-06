Enighet: Slik vil regjeringen satse på havvind i Nordsjøen

– Dette er en historisk dag for havvindsatsingen i Norge, og for energipolitikken i Norge, sier Une Aina Bastholm (MDG), nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Fredag morgen hadde regjeringen pressekonferanse om havvindsatsingen, sammen med SV, MDG og KrF.

Havvind-satsingen sør i Nordsjøen skulle betale for seg selv, men nye utregninger viser at statsstøtten må økes fra 15 til 23 milliarder kroner.

Det har fått Høyre til å steile. Partiet trakk tirsdag seg ut fra havvindforhandlingene på Stortinget, og debatten om den norske havvindsatsingen har rast de siste ukene.

Likevel vil flertallet på Stortinget fortsette med planene om å bygge ut sørlige Nordsjø II, som er betegnet som Norges første, store havvindprosjekt.

Dette er havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II Ekspander/minimer faktaboks Betegnet som Norges første, store havvindprosjekt.

Ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark.

Utbyggingen vil koste rundt 40 milliarder kroner, anslår NVE.

Regjeringen har bestemt at utbyggingen skal deles opp i to faser på 1500 MW hver.

Fase 1 skal produsere nok strøm til å forsyne 460.000 norske husstander.

Den første fasen skal sende kraften til det norske fastlandet, og så vil man utrede en eventuell tilknytning til utlandet for fase 2.

Statkraft, BP og Mainstream Renewable Power utvikler havvind i Nordsjøen. Kilder: Statkraft, Regjeringen

Miljøhensyn

Bastholm er fornøyd med at de har fått gjennomslag for at naturen skal kartlegges og sier at dette må skje raskt.

– Vi skal skyndte oss for å få kartlagt havmiljøet og sjøfugltrekk, sånn at vi sikrer at vi fra starten i havvindsatsingen i Norge har naturen med på laget, og ikke forsterker en naturkrise mens vi prøver å løse andre kriser; energikrisa og klimakrisa, sier hun.

Miljøhensynet var også viktig for at SV skulle gå med på avtalen.

– Det har vært viktig å sørge for at vi har mer kunnskap om fiskeri og natur når vi bygger ut i blant annet Sørlige Nordsjø 2, sier energipolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken.

Arbeiderpartiet er også glade for å ha avtalen i havn.

– Dette vil sikre et kraftoverskudd i framtiden slik at vi sikrer at folk får lavere strømpriser, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), som er leder for energi- og miljøkomiteen.

Flytende havvindturbiner på METCentre mellom Karmøy og Utsira. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Regjeringen satte først et tak på 15 milliarder kroner i statsstøtte til havvindprosjektet. Onsdag kveld kom nyheten om at rammen sprekker med 8 milliarder kroner. Dermed øker støttebeløpet fra staten til 23 milliarder kroner.

Kart som viser to felt som er åpnet for havvindutbygging allerede, Sørlig Nordsjø II og Utsira nord. Foto: NVE

– For dyrt

Høyre trakk seg fra havvindforhandlingene på Stortinget tirsdag.

Årsaken er at partiet mener satsingen blir for dyr.

– Vi ser at havvindsatsingen blir vesentlig dyrere enn det vi var forespeilet, sa Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup.

Flere partier på Stortinget, samt regjeringen, reagerer sterkt på at Høyre trakk seg.

– Useriøst og uansvarlig å trekke støtten til regjeringens havvindsatsing, sa SVs Lars Haltbrekken torsdag.

De politiske dragkampene rundt havvind har vært til stor bekymring for bransjen, ifølge Arvid Nesse, som er leder i interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind.

– Nå håper vi at avtalen som ble presentert i dag sikrer tempo og framdrift. Bransjen har vært tydelige på at vi ønsker hybridkabler for å få lønnsomheten opp, men nå er det viktigst at vi kommer i gang med de norske prosjektene, sier han.

Vil heller ha mer vannkraft

Rødt er mot utbyggingen, som de mener har hatt en voldsom kostnadsvekst, og hvor miljøkonsekvensene ikke er utredet.

– Partiene som har kommet til enighet gambler med fellesskapets midler. Subsidietaket er allerede hevet fra 15 milliarder til 23 milliarder. Rødt frykter at det i realiteten kan bli enda høyere, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som er energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt.

Partiet skulle heller sett at midlene ble brukt på vannkraft.

– Tenk så mye vi kunne spart hvis vi hadde bruk i nærheten av samme summer på oppgradering av vannkraftverk og annen energieffektivisering, sier Marhaug.