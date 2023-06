Flere partier på Stortinget samt regjeringen reagerer sterkt på at Høyre overraskende trakk seg fra havvindforhandlingene på Stortinget i går.

Høyre valgte i går å «trekke i nødbremsen» etter at det ble klart at det første havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II kan koste skattebetalerne 23 milliarder kroner. Det er 8 milliarder mer enn anslagene var tidligere. Og altså nok til at Høyre trakk støtten til prosjektet.

I stedet går partiet inn for en såkalt hybridkabel som betyr at strøm delvis ville bli sendt til utlandet og gitt inntekter.

HAVVIND-BRÅK: Høyre får kraftig kritikk fra flere partier etter at partiet overraskende trakk støtten til Regjeringens havvind-satsing. Her fra den delvis norskeide havvindparken Sheringham Shoal utenfor den britiske kysten. Foto: Chpv/scira Offshore Energy / NTB scanpix

Nå langer SV ut mot Høyre, som tidligere har støttet regjeringens planer.

– Høyre har abdisert som klimaparti og som havvindparti. Hvis Høyres forslag hadde blitt vedtatt, så hadde det betydd en kraftig forsinkelse i havvindsatsingen. Det sier SVs erfarne medlem i energikomiteen, Lars Haltbrekken.

– Useriøst og uansvarlig

Høyre opptrer både useriøst og uansvarlig, mener Haltbrekken. Han satser nå på å få med seg KrF, MDG, i tillegg til regjeringspartiene SV og Arbeiderpartiet på finansieringen av Sørlige Nordsjø II. Det er det første store havvind-prosjektet.

TO PROSJEKTER: Regjeringen har vedtatt åpning av Sørlige Nordsjø II vest for Danmark, og Utsira nord vest for Haugesund. Foto: NVE

– Men Sørlige Nordsjø II kommer til å koste skattebetalerne 23 milliarder kroner etter den siste kostnadssprekken?

– Ja, det er mye, men trenger ikke bli så mye. Husk dette er satsing som blir veldig viktig i åra framover for å sikre norsk industri kraft, for å sikre utslippskutt og for å sikre Norge arbeidsplasser innenfor denne teknologien som nå kommer til å ta av, sier Haltbrekken.

– Høyre sender regningen til strømkundene

Rødt mener hele havvindsatsingen bør avlyses. Men stortingsrepresentant Sofie Marhaug er kritisk til Høyres alternativ med hybridkabel der strøm delvis sendes til utlandet.

– Høyre sender regningen til strømkundene gjennom flere utenlandskabler og prissmitte. Det kan partiet i det minste være litt mer ærlig om, sier Marhaug.

– Utsettelse på ubestemt tid

Også MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm reagerer på Høyre:

– At Høyre blir nervøse på grunn av økende kritikk på grunn av kostnader, er forståelig. Det er en tabbe av regjeringa å ikke bygge ut Sørlig Nordsjø II med hybridkabler. Men alternativet er å utsette havvindutbygginga på ubestemt tid. Det bør være uaktuelt, sier hun.

Erna Solberg sparker tilbake

Erna Solberg avviser at de har abdisert som klimaparti. Forslaget til Høyre vil gi mer kraft, og vil spare skattebetalerne for enorme summer, mener hun.

– Hvis vi hadde fulgt det forslaget vi har, som vi også la inn i den stortingsmeldingen som forrige regjeringen hadde, nemlig at vi skulle bygge ut med full hybridkabel kapasitet til kontinentet, så hadde det gitt oss inntekter i stedet for utgifter.

– Det vi nå forhandler om i Stortinget, er hvor mye vi skal betale for Senterpartiets aversjon mot EU og samarbeid ut mot Europa, sier Solberg.

Hun mener det er de som har blokkert at det nå bygges hybridkabler samtidig som det bygges ut.

Høyre-leder Erna Solberg sier hun er for havvind, og ønsker mer av det. Men at det blir mindre at det med regjeringens politikk enn det hadde vært med Høyres. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Det har gjort at dette blir et mindre kraftprosjekt, et kraftprosjekt som kan komme opp i over 20 milliarder kroner i skattebetalernes penger. Hvor vi egentlig kunne gjort dette med fortjeneste, sier hun.

Hun legger til at Sørlige Norsjø ligger nesten i Danmark. Og var valgt opprinnelig for at det skulle levere kraft også til Europa.

– Hadde vi gjort det med en kabel som også gikk til Europa, så hadde det bidratt til at vi hadde fått inntekter på salg på et helt annet nivå enn når man nå skal bygge kabel bare til Norge.

– Hadde vi bare tenkt at det skulle kables til Norge, så hadde vi ikke valgt det stedet å bygge på, for det er så langt vekk, avrunder hun.

Høyre for mer havvind

Høyre-leder Solberg er klar på at Høyre er for mer havvind.

– Vi er forberedt på å bygge mer havvind, vi er forberedt på at det også skal bygges flytende havvind. Da kommer vi til på noen områder til å måtte subsidiere det. Men vi må sørge for at det ikke brukes opp penger der det ikke trengs subsidier. Og at vi har penger igjen til det som blir de store teknologiløftene våre, sier hun.

– Er fortsatt havvind løsning nummer en på det grønne skiftet? Nå er det mye usikkerhet på mange fronter her?

– Det er en av løsningene på det grønne skiftet. Men det grønne skiftet er først og fremst et skifte i teknologi mange andre steder også. Men havvind er vi for, vi ønsker mer av det, men det blir mindre av det med regjeringens politikk enn det hadde vært med vår politikk, sier Solberg.

Hun legger til:

– Og det er grenser for hvor mye skattebetalerne skal betale for at Senterpartiet blokkerer forhandling som løsning.