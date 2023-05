Havvindsatsing sprekker med 8 milliarder kroner

– Vi ser at havvindsatsingen blir vesentlig dyrere enn det vi var forespeilet, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup.

I et brev til energi- og miljøkomiteen skriver regjeringen at statsstøtten til havvindsatsingen vil komme på 23 milliarder kroner, altså 8 milliarder kroner mer enn forespeilet. Høyre trekker seg og vil ikke lenger støtte regjeringen i havvind.

– Regjeringen har valgt en utbyggingsløsning som krever for store offentlige subsidier, sier Astrup.

Frykter muligheter går tapt

Olje- og energiminister Terje Aasland mener dette viser at Høyre ikke er et styringsparti.

– Høyre leverer oppskriften på et kraftunderskudd i Norge. Den uforutsigbarheten Høyre er med på å skape nå er jeg veldig overraska over. Det viser at Høyre ikke er det styringspartiet som de gir uttrykk for, mener Aasland.

At regjeringens havvindsatsing bakser i motvind skyldes at alt er blitt dyrere på grunn av pandemien og krigen, forklarer olje- og energiminister Aasland.

– Men det er helt nødvendig at vi står ved og gjennomfører de satsingene vi har lansert. Havvind gir kraft, kutter klimautslipp og legger til rette for at norsk industri og norske leverandører kan konkurrere og ta globale posisjoner i havvindsatsingen i ettertid. Denne muligheten går tapt med det Høyre nå foreslår, da taper vi fart, mener statsråd Aasland.

Høyre vil ha hybridkabler

Nikolai Astrup forteller at Høyre heller vil satse på hybridkabler, selv om det betyr at deler av strømmen blir eksportert til utlandet.

– En kan designe kablene slik at noe strøm går til utlandet men mest strøm går til Norge. Olje- og energidepartementet anslo inntektene av hybridkabel til å være rundt 1 milliard kroner i året, her er det et betydelig inntektspotensial, mener Astrup.

Nikolai Astrup og Høyre trekker støtten til regjeringens havvindsatsing. Foto: NTB

Høyre anslår at Norge kan bygge ut tre ganger så mye energi fra havvind med deres prosjekt, uten offentlig støtte.

– Høyre ber regjeringen komme tilbake med et nytt prosjekt, der man legger til rette for en større og raskere realisering av havvind-satsingen, uten offentlige subsidier, sier Nikolai Astrup.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener regjeringens satsing er helt nødvendig.

– Jeg håper regjeringens havvindsatsing blir vedtatt. Vi trenger mer kraft og havvindsatsinga vår vil legge mer kraft inn i det norske kraftsystemet. Det er noe vi sårt trenger. Å starte med havvindsatsinga nå vil sørge for at industrien vår får riktige posisjoner i tida framover.