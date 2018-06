Dyrevernalliansen sjokkert over svine-rapport

Mattilsynet har siden mai i fjor sjekket forholdene hos svinebønder i Rogaland. Tilsynene har avdekket flere rystende forhold på norske gårder, noe som har fått landbruksministeren til å kalle næringen inn på teppet.

Nå er rapporten fra tilsynene klar. Den viser at Mattilsynet fant avvik på 166 av de 228 svinebesetningene de undersøkte i Rogaland. De fleste av disse avvikene gjaldt syke og skadde dyr, eller mangel på såkalt rotemateriale.

– Dessverre er dette ganske kjente nyheter. Det er bekreftelser på problemer som vi i Dyrevernalliansen og Mattilsynet har kjent til over tid, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen til NRK.

Nedslående resultat

Grisen var lam i bakparten, og måtte avlives. Foto: Mattilsynet

97 besetninger fikk hastevedtak på grunn av dårlig oppfølgning av syke og skadde dyr, og fire produsenter fikk aktivitetsforbud.

– Næringen tar utfordringene på alvor, men det er fremdeles for mange avvik. Næringen må holde trykket oppe for å få på plass forbedringer for slaktegrisen, her er det mye igjen før grisen har den slik den bør ha det, sier regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, i en pressemelding.

Mattilsynet har ikke rukket å gjøre tilsyn hos alle svinebønder i fylket: 353 besetninger enn ennå ikke undersøkt.

Mattilsynet skriver i rapporten at flere av sakene har vært veldig alvorlige og dermed krevd mer ressurser enn først antatt.

– Vi har ikke varslet noen av tilsynene på forhånd. På denne måten mener vi at vi har avdekket flere brudd på dyrevelferden enn vi ville ha gjort ved varslede tilsyn. Vi mener resultatene i prosjektet gir et riktig inntrykk av hvordan grisen i Rogaland har det i hverdagen, sier Fjetland.

Ifølge rapporten har det vært en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Antall besetninger som fikk hastevedtak på grunn av for dårlig håndtering av syke og skadde dyr har sunket fra 50 prosent i 2017 til 29 prosent i 2018.

Dyrevernalliansen ikke fornøyd

– Bedringen har vært liten i forhold til hva vi kunne forvente gitt den sterke kritikken Mattilsynet har kommet med, og fortsatt kommer med, sier Kleveland.

– Det vi er mest sjokkert over er at forholdene ikke har bedret seg mens Mattilsynet har holdt på å kontrollere, sier hun.

Kleveland mener at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) nå må vise handlekraft.

– For det første må regelverket for hold av griser skjerpes inn, for det andre må støtteordningene for bøndene endres slik at bøndene som gir dyrene bedre dyrevelferd enn minimumskravene, bør belønnes, mens de som bryter kravene, bør få merke at det svir i lommeboka, sier hun.

Ifølge rapporten fikk Mattilsynet tilbakemeldinger fra næringen selv om at det ikke var store avvik da de gikk i gang med kartleggingen. Nå har alle akseptert at det er behov for å ta et tak for å bedre dyrevelferden for slaktegrisen.