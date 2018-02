– Jeg har invitert næringen til et møte i departementet. Der vil jeg gå gjennom det som åpenbart er for dårlig dyrevelferd, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Mattilsynet startet i fjor et tilsynsprosjekt i Rogaland. Gjennom flere reportasjer har NRK fortalt om rystende forhold hos grisebønder.

– Næringen må rydde opp. I Norge er vi kjent for å ha god dyrevelferd.

– Hva kan disse sakene gjøre med næringen?

– Det finnes mange flinke svinebønder, men det trengs ikke mange saker for å ødelegge omdømmet til næringen. Det er min bekymring, svarer Dale.

– Ingen skal kunne gjemme seg

Dårlig dyrevelferd blant grisebønder har allerede fått konsekvenser.

– Vi har et mål om å være best i verden. Det krever at hver eneste bonde må gjøre jobben hver eneste dag.

– Kan det bli aktuelt å gripe inn?

– Jeg vil gi næringen en sjanse til å rydde opp på egen hånd først. Skjer ikke det må vi vurdere å stramme inn praktiseringen av regelverket. Da er jeg forberedt på å følge opp med krav om strengere rutiner og hyppigere kontroller.

I desember 2017 kunne NRK presentere denne videoen fra Mattilsynets uanmeldte besøk. Du trenger javascript for å se video. I desember 2017 kunne NRK presentere denne videoen fra Mattilsynets uanmeldte besøk.

13. februar er næringen invitert til Landbruks- og matdepartementet. Det var Nationen som først omtalte invitasjonen.

– De må sørge for at det ikke blir noen plass å gjemme seg for dem som ikke opptrer etter forventningene. Vi skal produsere god mat, og det skal norske forbrukere være trygge på.

I invitasjonen står det at funn fra dyrevelferdsrapporten gjør det nødvendig å øke myndighetenes oppmerksomhet knyttet til velferdsutfordringene i norsk svineproduksjon.

Nye tiltak

Nå vil Nortura nekte å ta imot dyr fra bønder som driver med dårlig dyrevelferd.

– Jeg hilser i utgangspunktet alle tiltak velkommen. Forslagene som nå kommer på bordet beroliger meg, selv om det kommer nye saker, sier landbruksministeren.

Denne døde grisen ble funnet av Mattilsynets inspektører under et uanmeldt besøk på en gård i Rogaland. Grisen hadde vært død så lenge at den var begynt å gå i forråtnelse. Foto: Mattilsynet

Samtidig har næringen gått sammen om et nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris, opplyser Animalia. Dette er hovedtrekkene:

Bedre dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk

Rapportering av oppfølging av sykdom og skadde dyr

– Følges ikke dette opp, så kan bøndene forvente dårligere betaling av slakteriene, forteller spesialveterinær i Helsetjenesten for svin, Stine Gulliksen.

Målet er at tiltakene skal gi bedre dyrevelferd.

– Ethvert brudd er et for mye. Da må vi gjøre noe sammen. Det har vi fått til nå.

– Må legge oss langflate

Leder i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er positiv til landbruksministerens invitasjon.

– Vi må legge oss langflate, sier leder i Rogaland bondelag, Marit Epletveit. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Jeg håper og tror at næringen nå vil rydde opp, sier Epletveit.

Hun mener det er utfordrende at dagens regelverk ikke følges godt.

– Jeg forventer at alle som driver med gris følger dette opp. Vi har et forbedringspotensial. Nå må vi legge oss langflate og jobbe for å bli bedre.

– Frykter dere at salget av svinekjøtt faller?

– Det er klart vi frykter en dropp i salget, svarer hun.