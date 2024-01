Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Karina Blix Søvik, som har bodd alene siden 2015, uttrykker bekymring for de økonomiske utfordringene hun står overfor som singel.

– Det er en konstant tilstand av bekymring, sier Karina Blix Søvik.

Hun er singel og eier sin egen bolig. Hun har ikke råd til like mye som før.

Vi er inne i en tid der det meste har blitt dyrere, som mat, strøm og drivstoff.

I tillegg er styringsrenten nå på 4,5 prosent, noe som gjør at vi er på det høyeste rentenivået siden høsten 2008.

Siden 2021 har bokostnadene økt med hele 45 prosent for boligeiere.

Og enda dyrere blir det når disse utgiftene skal betales av én person og ikke to.

Bokostnadene har økt mye de siste årene. Det vil si at det nå er ekstra dyrt å bo alene. Foto: Hanne Høyland / NRK

Tøff påkjenning

– Jeg opplever det som tøft, for jeg står alene om økonomien, og har heller ikke noe sikkerhetsnett når jeg bor alene. Det er tøft, sier hun.

Hun forteller at hun ikke har råd til å bli med på like mange sosiale ting som før. Og at ferien kanskje må droppes.

Over 1 million bor alene i Norge, viser tall fra SSB. Og andelen bare øker og øker:

Av disse svarer 1 av 3 at de har en sårbar økonomi, altså over 300.000, ifølge SSB sin levekårsundersøkelse fra 2022.

En sårbar økonomi i dette tilfellet baserer seg på at en ikke har mulighet til å betale et uforutsett beløp på 20.000 kroner.

– Single må inkluderes politisk

Karina er tydelig på at hun ikke er den som er verst stilt. Men hun ser at mange single sliter nå.

– Som alene blir man svakere økonomisk lengre man bor alene, sier hun.

Derfor ønsker hun å sette de enslige husholdningene på det politiske kartet.

– Jeg ønsker at den store gruppen som vi er i Norge, inkluderes når politiske avgjørelser tas, sier hun.

Karina Blix Søvik ber politikerne gjøre noe for å takle den vanskelige situasjonen hun ser mange aleneboende står i. Foto: Hanne Høyland / NRK

Vil hjelpe aleneboere

Ingvild Wetrhus Thorsvik er stortingsrepresentant for Venstre. Hun er enig med Søvik og sier partiet vil gjøre noe med den tøffe situasjonen for mange single:

– Vi ønsker å øke barnetrygden for aleneforsørgere, i tillegg til å innføre rabatter for aleneforsørgere, sier hun.

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant (V). Venstre har flere forslag til hvordan økonomien kan styrkes for aleneboende. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Venstre har i flere år vært opptatt av singelpolitikk.

– Vi mener det burde være lettere å kun kjøpe det du trenger. Personfradraget burde også økes slik at de med normal inntekt sitter igjen med mer penger.

Sifo sitt referansebudsjett viser at du i gjennomsnitt sparer rundt 3000 kroner i måneden på forbruksvarer dersom du lever i et parforhold. Det blir 36.000 kroner i året.

Har innført tiltak

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ellen Bakken (Ap) sier regjeringen tar den krevende situasjonen blant aleneboere i dag på alvor.

– For mange unge som bor alene er blant annet en økning i studiestøtten på 9000 kroner i året og billigere tannhelse for alle under 25 med på å gi en bedre økonomi, sier Bakken.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Ellen Bakken (Ap). Hun sier regjeringens viktigste jobb er en trygg og ansvarlig økonomisk styring. Foto: Simen Gald

Barne- og familiedepartementet sier regjeringen har tatt grep for å bedre situasjonen til de som bor alene med barn.

– Støtten for enslige forsørgere ble i 2023 lagt om fra et skattefradrag til økt utvidet barnetrygd, sier statssekretær Trine Fagervik (Sp).

For enslige forsørgere med lav inntekt har dette altså gitt et løft på inntil 11.500 kroner i året fra 2024.

– For å bedre den økonomiske situasjonen for enslige forsørgere har vi styrket den utvidede barnetrygden med 5000 kroner i året, sier Fagervik.

Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Trine Fagervik. Hun sier satsen for den utvidede barnetrygden ligger på 2516 kroner. Foto: Astrid Waller

– Et samfunnsproblem

Linda Tofteng Eliassen er forbrukerøkonom i Sparebank 1. Hun sier det som regel alltid er dyrere å leve som singel enn å leve i et parforhold.

– Hvis du er alene med boutgifter, så betaler du jo stort sett mer enn det du ville ha gjort som to, sier hun.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Linda Tofteng Eliassen. Hun trekker spesielt fram høye boutgifter for enslige. Foto: SpareBank 1

I de store byene må du fort ut med over 10.000 kroner i måneden for å leie en leilighet. I tillegg kommer kanskje strøm og internett.

Eliassen nevner også at andre faktorer som ensomhet kan gjøre at situasjonen går fra vondt til verre.

– Hvis du er ufrivillig alene, og du i tillegg føler at økonomien ikke strekker til: Da er vi nesten på grensen til å ha et samfunnsproblem, sier Eliassen.