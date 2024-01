Snøen danser stille i gatene. Et par støvler bryter med alt det hvite foran stengte butikkdører.

De stopper ved et glitrende gullsmedvindu.

– Han har alltid kjøpt gaver julaften kl. 13.00, sier Vigdis.

Foto: PRIVAT

Lensmannen Erik har måttet være på jobb på julaften til kl. 12 for at alle skal kunne ha en trygg jul.

Men gullsmeden på Sellbakk har ventet på Erik som ble julaftens siste kunde.

– Han har alltid vært flink til å kjøpe gaver. Jeg setter veldig stor pris på det, sier Vigdis mens hun mater sin store kjærlighet.

Erik har ikke vært med oss denne julen. Han sovnet stille inn 13. desember i Fredrikstad, mens denne saken ble laget.

Men kjærligheten har vært der i 53 år. Familien har gitt tillatelse for oss for å fortelle historien etter at han gikk bort.

Da de traff hverandre på bygdedans var Erik 17 år. Vigdis hadde akkurat fylt 18.

Siden har de danset. De har vært med i samme danseforening i 40 år.

For 50 år siden var det lettere å møte din store kjærlighet i begynnelsen av 20-årene.

Foto: PRIVAT

Flere unge er single nå

1,4 millioner nordmenn over 18 år har ikke fast partner, ifølge en kartlegging NRK gjorde i 2021.

I løpet av de siste 30 årene har andelen som ikke lever i samliv gått opp, og endringen er størst for de i alderen 20–30 år.

Én av to i alderen 25–29 år er enslige, viser statistikk fra SSB.

– Når du var frisk, passet du på meg, sier Vigdis. De holder hendene tett.

Eriks hender, som har brukt hele sitt voksne liv til å passe på andre, klarer ikke lenger å spise selv.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Ingen vet om han husker de glitrende smykkene han ga kjæresten sin. Men øynene gløder fortsatt.

Erik har tilbrakt de siste dagene på et sykehjem i Fredrikstad. Han ble 73.

Hans kjære gjennom 53 år var der hver eneste dag.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Da demensen startet, lurte han plutselig på hvem Vigdis var.

– Da kom tårene. Men jeg vet at kjærligheten er her fra min side. Han er mannen min uansett hva.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Vigdis var ved siden av Erik uansett hva.

Hun tror singelbølgen kan handle om at unges prioriteringer har endret seg.

– Jeg tror de vil ha mer fritid hver for seg. Jeg tviler på om det er sunt for parforholdet i lengden.

Foto: PRIVAT

Hun tror at deres generasjon var mer avhengig av hverandre enn dagens unge.

Mange byggeprosjekter de hadde sammen, nevner hun som et eksempel.

Når det er sagt har ikke Vigdis og Erik bare hatt rosenrøde dager.

– Det hadde vært veldig kjedelig, ler hun.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

På spørsmål om hva de kranglet mest om, svarer Vigdis at det var ganske uskyldige ting.

Men Vigdis synes også det er viktig å være selvstendig og uavhengig, men at man likevel må ta vare på hverandre og vise respekt.

– Det viktigste er at man ikke prøver å endre hverandre. Jeg tror det er mange par som gjerne vil endre ektefellen sin, men det er ikke lett å endre hvordan man er.

Selv om det er sjeldent, finnes det unge par som har holdt sammen i årevis, som det eldre paret som ble skilt av døden.

Foto: PRIVAT BILDE FRA 2012

Frida (29) og Fredrik (28) møtte hverandre i 2010, da varme følelser oppstod i skolegården på Inderøy videregående skole.

Allerede fra første dag hadde de funnet tonen. De var sammen hele tida, som del av en vennegjeng.

– Dere burde jo bli sammen, sa en venninne i gjengen.

Nei, nei, var det svaret fra den unge Frida. Hun var allerede stormforelsket i Fredrik, men var redd for å ødelegge vennskapet etter en mulig avvisning.

Foto: Bent Lindsetmo

– Jeg syntes Fredrik var for kul for meg, ler Frida når hun tenker over begynnelsen av forholdet for ti år siden.

Da Fredrik fikk høre at hun ikke var interessert i ham, var det sårende for Fredrik.

Deres hjerter seilte til andre før de havnet på riktig sted.

Selv om det tok lang tid før de turte å åpne seg for hverandre, ble det likevel de to, rett over nyttår i 2012.

– Det er lettere når man er to. Vi har vokst opp sammen og blitt sterkere både som par og som individer, sier Frida.

De siste ti årene har imidlertid ikke manglet motgang.

Hun mimrer tilbake til starten av forholdet da Fredrik studerte til å bli skuespiller i Verdalen. Hun flyttet med uten å ha noe formål annet enn å være sammen med Fredrik.

– Det har vært ganske vanskelig, innrømmer hun.

Foto: PRIVAT BILDE FRA 2012

Fredrik hadde et etablert nettverk på skolen, mens hun ikke kjente noen. Det var også Frida som hadde ansvaret for alt av mat og middager, siden Fredrik måtte være en flink student.

– Det var litt stressende å leve på en lønn og Fredrik sitt studielån, men det gikk overraskende fint.

Frida har et ganske avslappet forhold til penger, ifølge henne.

– Jeg tenkte det var naturlig og ganske rettferdig at det skulle være sånn.

Senere har hun også studert mens Fredrik har jobbet.

Foto: Bent Lindsetmo

Å kjøpe leilighet ble også en mørk sky for parforholdet.

– Da vi kjøpte leilighet, var vi enige og fulle av entusiasme. Dessverre viste det seg raskt at vi hadde vært for impulsive.

Leiligheten var vanskelig å selge, og fellesgjelden skjøt i været. De endte opp som ufrivillige utleiere i to år, mens utgiftene bare økte, og dårlige nyheter strømmet på.

– Situasjonen virket håpløs. Men gjennom denne prøvelsen lærte vi å takle nederlag og håndtere motgang på en bedre måte, sier Frida.

Foto: PRIVAT BILDE FRA 2018

Gi rom for de gode tingene

Før kunne Frida reagere sterkt hvis Fredrik glemte å lukke en skapdør, spesielt hvis hun allerede hadde en dårlig dag og trengte å lette på trykket.

– Det handlet ikke nødvendigvis om hva Fredrik hadde gjort eller ikke gjort. Nå har perspektivet mitt endret seg. Hvis jeg ser rot eller noe uryddig hjemme, tenker jeg på det annerledes.

Foto: PRIVAT BILDE FRA 2013

Nå prøver hun å ta hensyn til om Fredrik har hatt en travel dag.

– Gi rom for de gode tingene heller enn de negative. Man vil aldri finne et perfekt menneske, så hvorfor lete etter perfeksjon.

Hun kan også ha veldig mye humørsvingninger rundt menstruasjon. Det har vært krevende for Fredrik å forstå.

– Hvis jeg merker at det er en forskjell fra vanlig Frida, lar jeg ikke ting gå inn på meg. Man blir vant til det etter hvert, sier Fredrik.

Tips fra Frida og Fredrik Ekspander/minimer faktaboks Ta vare på hverandre!

Ikke gå inn i en diskusjon med målet om å vinne - gå inn for å få en bedre forståelse for hverandre.

La ting passere av og til og fokuser på det positive

Snakk åpent om ting som kan gnage over tid

Gi små gester for å vise kjærlighet og respekt

Ikke gå på autopilot!

Ha sex, ikke glem det!

Bli kjent på hverandres kjærlighetsspråk

Skaff deg kunnskap blant annet via parterapi-podcaster

Å dele lignende interesser har vært absolutt avgjørende for dem. Paret har en felles stream-kanal på Twitch og felles treningsrutiner.

– Vi sparer også sammen; mer av midlene gikk til Fredriks lenestol, ler Frida.

Foto: PRIVAT BILDE FRA 2023

Frida tror at det har blitt vanskeligere å finne et godt, stabilt fast forhold nå.

– De som har lyst på en på en partner, en langsiktig partner, tror jeg finner det. Jeg tror kanskje bare at man må lete litt lenger.

Foto: Bent Lindsetmo

Likevel er hun veldig glad for at hun slipper å være i leting og møte nye folk hele tiden.

– Jeg tror jeg er helt forferdelig dårlig på det, ler hun.

Det er lett å tro på at dagens generasjon har større muligheter for å finne seg en partner med hjelp av datingsapper.

Da et forskerteam ved NTNU dykket ned i Tinder for noen år siden, oppdaget de at åtte av ti brukere i Norge ikke knyttet seg til en ny partner via datingappen.

Resultatet vakte oppsikt verden rundt.

– På Tinder ser du bare de gode sidene folk vil vise. Du vet aldri hvem som er på baksiden, sier Bjørn Olav (32).

Vår kjærlighetsreise nordover gjennom landet treffer nå på Emma og Bjørn Olav.

De har truffet hverandre på den gamle måten.

De bor i en forsvarsbolig på Høybuktmoen, hvor Bjørn-Olav i dag jobber som tekniker. Emma jobber som barnehagelærer på Hesseng.

Her har de bodd sammen med to døtre, Frida Marie (6) og Charlotte (4), og to katter siden 2020.

Foto: Sebastian Faugstad

Deres reise hadde startet på et utested på Jessheim for over ti år siden.

Bjørn Olav skulle ikke ut denne kvelden, men ble spurt i siste liten av en bekjent.

Der var Emma.

Foto: PRIVAT

Fridd i sykesengen

I 2016 ble Emma alvorlig syk og lå lenge på sykehuset.

Det var der i sykesengen at hun bestemte seg for å fri til Bjørn-Olav som hadde vært hennes klippe gjennom den vanskelige perioden.

Foto: PRIVAT

Bjørn var der for meg gjennom alt og han gjorde en enorm innsats for å støtte meg, sier Emma,

– Så jeg tenkte, hvorfor ikke gjøre det offisielt? Jeg fridde til ham på sykehuset, og heldigvis sa han ja.

Foto: PRIVAT

Takknemlig for årene

Det har tatt tid å komme dit vi er nå, sier Bjørn når NRK spør om de ti årene.

– Jeg er takknemlig for at forholdet har vært relativt forutsigbart og stille i forhold til noen andre historier jeg har hørt.

Det hender at Emmas følelsesliv er som en berg-og-dal-bane. Hun måttet ha kjempet med fødselsdepresjoner.

Foto: Sebastian Faugstad

Mannen har vært hennes støtte gjennom alt.

– Han hører på meg uten å prøve å fikse alt, noe som er veldig viktig for meg, sier tobarnsmoren.

Erfaring lærte ham å lytte

Det har tatt tid for Bjørn å forstå at noen ganger vil hun bare uttrykke seg, ikke nødvendigvis finne løsninger.

– Menn er ofte pragmatiske og søker etter løsninger. Erfaring har lært meg at noen ganger er det bare å lytte.

Foto: Sebastian Faugstad

Emma og Bjørn-Olav har inngått en avtale. Frem til 2026 er det han som får bestemme at de skal bo på Høybuktmoen i Sør-Varanger.

Etter det er det Emma sin tur, og da flytter de sørpå, hvor hun har ambisjoner om å studere.

– Da flytter hele bølingen nedover, sier Bjørn-Olav.

Tips fra Emma og Bjørn-Olav Ekspander/minimer faktaboks Man må gi og ta. Jeg har et svart belte i rydding, mens hun er flink til å rote. Noen ganger har jeg følt meg mer som en hushjelp enn en ektemann.

Du må jobbe like mye med deg selv som du kommuniserer med den andre parten.

Å være åpen og ærlig hjelper oss å bygge tillit, selv når det er vanskelig.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det spesielt etter noen års ekteskap at mange opplever at bruddet er et faktum. De fleste som skiller seg, har vært gift mellom 10 og 14 år.

På spørsmål om hvorfor de fortsatt vil ha hverandre etter mange år, ler Emma og ser på livets store kjærlighet.

– Vi har det bra. Vi har to fantastiske barn, og jeg ser ingen grunn til å lete etter noen andre.

Paret sparer ikke på visdomsord:

– Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Det er grønnest der du vanner.