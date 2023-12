Setter opp renta nok en gang

Etter 13 rentehopp fra sentralbanken i løpet av to år ventet et stort flertall av markedsaktørene at Norges Bank ville holde renta uendret på 4,25 prosent i desember.

Sannsynligheten for at styringsrenta ville bli holdt uendret, var 86 prosent like før beslutningen ble kjent. Det opplyste SR-Bank til NRK torsdag morgen.

Men Norges Bank holder likevel på sin renteplan fra september, og setter opp styringsrenta med nye 0,25 prosentpoeng.

Samtidig signaliserer sentralbanken at rentetoppen trolig er her – med mindre kronen blir svakere eller prisene øker mer enn sentralbanken venter.

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Umiddelbart etter rentebeslutningen styrker kronen seg om lag 20 øre mot euro. I valutamarkedet koster en euro 11,59 kroner.

– Norges Bank har lagt mer vekt på den svake kronen enn myke makrodata, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea i en kommentar. Han kaller beslutningen fra sentralbanken «haukete».

– Ikke den førjulsgaven man håpet på

– Dette er svært overraskende. De fleste utviklingstrekk, bortsett fra kronen og løpende inflasjon, taler for uendret rente. Det er åpenbart at den svake kronen har spilt en avgjørende rolle, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i SR-Bank.

Han mener sentralbanken har blitt vanskeligere å tolke.

– Dette var ikke denne førjulsgaven alle med boliglån hadde trodd og håpet på, sier han.

– Det har blitt mer krevende å tolke Norges Bank, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank. Foto: Ingvild Taranger / NRK

– Overrasket og skuffet

– Dette er en lite hyggelig julegave til norske husholdninger, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han sier at han er overrasket og skuffet over sentralbankens avgjørelse.

– Det virker ikke som Norges Bank har tatt inn over seg hvor dype problemer dagens rentepolitikk skaper, og hvilke utfordringer dette vil utløse i årene som kommer. Dagens beslutning framstår som enøyd og uklok, sier Geving.

Tegn til nedkjøling i økonomien

Forventningene til at rentetoppen var nådd ble forsterket sist uke.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk ventet klart svakere vekstutsikter og lønnsutsikter enn det sentralbanken har lagt til grunn.

Sentralbanken publiserte sin siste analyse av økonomien i pengepolitisk rapport tilbake i september.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 5 % 5,4 % 5,7 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 783 kr Økte renteutgifter 1 175 kr Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 1 175 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,04%

I forkant av rentemøtet sa sjeføkonom Tore Vamraak i Sparebanken Sør at han vurderte det til omtrent hipp som happ om det ble renteendring eller ei.

– Bedriftenes forventninger i regionalt nettverk var veldig negative, og mye ser svart ut i økonomien, sa sjeføkonomen, som tidligere har vært statssekretær i Finansdepartementet.

Norges Bank spår overraskende at renten skal ligge på 4,5 frem til høsten. Det er mer negativt enn aktørene i næringslivet hadde trodd, sire Tore Vamraak. Han er sjeføkonom i Sparebanken Sør og tidligere statssekretær i Finansdepartementet. Foto: Rune Kongsro / Finansdepartementet

– Likevel mener jeg at det vil være klokt av Norges Bank å sette opp styringsrenten, av hensyn til valutakursen og inflasjonsmålet, sier han.

Etter at rentebeslutningen er kjent sier han at Norges Bank har argumentert godt for at det var riktig å heve renten i dag.

– Jeg er like fullt skuffet over at Norges Bank ikke signaliserte at dette er toppen. Tvert imot sier banken at de er beredt til å heve renten igjen dersom det blir nødvendig. Bygg og anlegg og deler av varehandelen vil dermed få det verre fremover, sier han.

Fortsatt lav ledighet

Oljeprisen har den siste tiden falt, og den norske kronen blir også stadig svakere. Det får økonomer til å vente et prispress fra utlandet når varene handles i utenlandsk valuta.

– Rentekomiteen vil nok også se hen til arbeidsledigheten fortsatt ligger på lave 1,9 prosent, sa han til NRK like før rentebeslutningen blir kjent torsdag morgen.

Sjeføkonomen i Sparebanken Sør sier at hvis sentralbanken velger å sette opp renten en siste gang, er det viktig at banken samtidig signaliserer tydelig at rentetoppen nå er nådd.

– Det trengs for at husholdninger og bedrifter skal få trygghet for fremtiden, og for at markeder for nybilsalg og nyboligsalg etter hvert skal komme i gang igjen, sier han.

I dagens rentebeslutning sier sentralbanken at rentetoppen er nådd for denne gang.