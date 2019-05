18-åringen drepte Sunniva Ødegård med flere hammerslag ett døgn seinere.

Det siste bildet som Sunniva Ødegård (13) tok av seg selv, mindre enn to timer før drapet. Foto: Privat

Statsadvokat Nina Grande bekrefter at politiet har avdekket slike nettsøk gjennom etterforskningen.

– Dette er noe jeg bare har sett på en gang, sier 18-åringen i retten.

– Denne videoen er svært grov. Det er en ren torturvideo. Jeg har ikke tenkt å vise den i retten, sier statsadvokat Nina Grande.

Søkte også på overgrepssider

Statsadvokaten opplyste også i retten at 18-åringen hadde søkt på nettsider som viser overgrep mot mindreårige.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken starter i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

– Dette er det ikke jeg som har gjort. Jeg har blitt hacket, svarte 18-åringen i retten.

– Blir du seksuelt opphisset av unge jenter, spurte statsadvokaten.

– Nei, svarte 18-åringen.

Syklet rundt og lette etter drapsoffer

I et avhør fra 8. august i fjor – en uke etter drapet – forteller den drapstiltalte hvordan han syklet rundt på Varhaug søndag 29. juli i fjor, og at han utover kvelden intensiverte jakten på et drapsoffer.

18-åringen lette etter flere drapssteder på Varhaug, og endte opp på denne grusstien. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Han lette også etter ulike steder hvor han kunne drepe uforstyrret, blant annet i et industriområde ved Ånestadvegen på Varhaug.

– Det var for en uke siden, på sykehuset, at jeg begynte å forstå at det jeg gjorde var galt. Jeg tror det har sammenheng med medisinene som jeg har fått. Jeg har tatt en persons liv. Det er ikke noe jeg får gjort for å rette det opp igjen, sa 18-åringen i retten i dag etter at avhørene var spilt av

– Jeg vil egentlig ikke noen vondt.

– Har du tenkt på om du kan komme til å drepe igjen, spurte tingrettsdommer Gunn Elin Lode.

Statsadvokat Nina Grande, til venstre, i samtale med tingrettsdommer Gunn Elin Lode og 18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen. Foto: Stine Rørvik / NRK

– Jeg har tenkt mye på det, og vil prøve alt for at det ikke skal skje. Jeg er ikke en person som egentlig vil noen vondt. Jeg håper at behandling og gode medisiner vil hjelpe meg.

– Hvordan tror du familien til Sunniva har hatt det?

– Ekstremt vondt, svarte 18-åringen.

Fremsto annerledes i fjor

I Jæren tingrett har man i dag spilt av flere videoopptak fra avhør som ble gjort av den tiltalte en uke etter at han drepte Sunniva Ødegård (13) i fjor sommer.

I avhørene fra i fjor framsto den tiltalte på en annen måte enn i retten.

Han fortalte langt flere detaljer om drapshandlingen, med mer våken stemme, og noe lengre setninger.

Men i noen sekvenser slet han også her med å gi uttrykk for hva han mente, ikke minst hvorfor det var viktig for ham å få denne påståtte medhjelperen til å sette fyr på liket.

Da avhøreren boret i dette temaet virket Sunnivas drapsmann veldig frustrert i avhørsrommet, slo seg selv på låret med linjalen, og var stille i flere minutter.

– Du skjønner ikke hva jeg mener, jeg holder på å klikke nå, sa han til avhøreren.

Sinnstilstanden sentral

For retten er det viktig å få et bilde av den tiltaltes sinnstilstand like etter drapshandlingen.

Dette er sentralt for å kunne avgjøre hvorvidt han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Det er nemlig dette som er avgjørende for hvorvidt han kan dømmes til vanlig straff, eller må overføres til tvungent psykisk helsevern.

NRK meldte allerede før rettssaken at 18-åringen var på jakt etter et offer drapskvelden. Dette kommer til å bli et viktig tema i retten fordi det kan være med på å legge grunnlag for en forvaringspåstand.