Dette er det siste bildet Sunniva tok av seg selv: – Det er slik jeg vil at dere skal se henne

– Jeg vil at dere skal se henne slik fordi det kommer bilder seinere under rettssaken som ikke er spesielt hyggelige, sa statsadvokat Nina Grande i Jæren tingrett i dag.

Aktor fortalte videre at 13-åringen hadde en app på telefonen sin som registrerte hvert skritt hun tok.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken starter i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

Påtalemyndigheten mener at hun snakket i telefonen da hun ble overfalt.

Sunnivas familie har godkjent bruken av bildet.

– Var fem hus hjemmefra

– Ut fra bevisene i saken mener vi at hun blir angrepet når skritt-telleren slutter og samtalen blir avsluttet. Da er klokken rett før 22.45.

– Hun var bare fem hus hjemmefra da hun ble angrepet, la aktor til.

Sunnivas foreldre, søster og farmor fulgte rettssaken i tingretten i dag.

Harald Øglænd er bistandsadvokat for Sunniva Ødegårds nærmeste familie. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bistandsadvokat Harald Øglænd sier til NRK at det var tøft for dem, men at de lenge har vært kjent med detaljene i saken.

– Det har vært tungt for dem alle i dag. Selv om de visste mye, har de måttet gjenoppleve det på nytt, sier han.

Bevisstløs etter det første slaget

Statsadvokaten mener at tiltaltes forklaring stemmer overens med obduksjonsrapporten som konkluderer med at Sunniva ikke døde med en gang, men at hun trolig ble bevisstløs allerede etter det første slaget.

Statsadvokat Nina Grande. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi vet ikke med sikkerhet når Sunniva døde. Men hun må ha blitt flyttet til stedet der hun ble funnet, like i nærheten av åstedet, sa Grande.

Den 18 år gamle tiltalte hadde en tung dag i retten i dag, og måtte få en rekke pauser under forklaringen sin hvor han viste anger.

– Jeg har drept en person. Det er ikke bra. Jeg angrer på det jeg har gjort, sa en nedbrutt 18-åring.

I løpet av rettsdagen kom det også fram at den tiltalte Varhaug-buen har fått diagnosen schizofreni i løpet av vinteren og våren.

– Følelsene mine sier det er ubehagelig at jeg har fått denne diagnosen. Det er jo en alvorlig sykdom, svarte 18-åringen på spørsmål fra statsadvokaten.