Direktøren i Mattilsynet går av etter NRK-avsløring

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.

Han har nå gitt beskjed til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) om at han fratrer sin stilling.

– Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier han.

«Situasjonen i dyreholdet vurderes som en dyretragedie som omfatter et stort antall dyr.»

Slik konkluderte Mattilsynets saksbehandler etter et tilsyn hos minkbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i fjor.

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes brukte skulte opptak og filming for å dokumentere grove feil hos Mattilsynet. Rapporten konkluderte med at Lauvås var dyremishandler, men dette stemte ikke. Foto: Arild Eskeland / NRK

Problemet var at det ikke var sant. Det viste seg at rapporten om dyrenes tilstand var full av feil.

Saken har skapt enorm oppmerksomhet. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) kaller Mattilsynet inn på teppet, Senterpartiet krever pelsdyr-forbudet utsatt og politiet har startet etterforskning av Mattilsynet.

Regiondirektøren går av midlertidig

Foruten Gjein fratrer regiondirektør i region sør og vest, Ole Fjetland, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

NRK vet at den ene av disse er avdelingsleder Odd Ivar Berget.

Regiondirektør Ole Fjetland i region sør og vest fratrer sin stilling midlertidig. Foto: NRK

– Jeg er stolt av å ha fått lov til å lede mine 1250 medarbeidere som hver eneste dag går på jobb for å sikre et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt, sier Gjein.

– Dette er en tung avgjørelse å ta, men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises, sier Gjein, som tiltrådte som administrerende direktør i Mattilsynet 1. juni 2011.

Odd Ivar Berget, avdelingsleder for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Foto: Anders Fehn / NRK

Landbruks- og matdepartementet vil utnevne en fungerende administrerende direktør.

– Ba bare om en unnskyldning

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås sier det viktigste for ham var få fram saken.

– Det er eneste jeg ba om var en unnskyldning. Dette kommer til å merkes – det er ikke sånn vi skal ha det. Det er mange hyggelige folk i Mattilsynet også, men nå vet man i alle fall hvordan noen har holdt på, sier bonden til NRK.