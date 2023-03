I et brev til Helse Sør-Øst 6. februar, skriver Unilabs hvordan de ivaretar personvernet til pasientene:

«Det fremgår av personopplysningsloven § 1 at personvernforordningen (GDPR) gjelder som norsk lov. Alle landene innenfor EU/EØS-området har innført personvernforordningen og slik sikret at personopplysninger behandles forsvarlig. Romania er EU-medlem og er dermed underlagt GDPRs stedlige virkeområde. Innad i EU/EØS kan personopplysninger brukes, sendes og deles på tvers av landegrensene hvis man har et behandlingsgrunnlag, såfremt de øvrige kravene i lovverket er oppfylt.

Norsk særlovgivning åpner også for dette. Særlovgivningen viser i all hovedsak til GDPR. Helsepersonelloven § 25 hjemler at «taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp». Det følger av forarbeidene at «samarbeidende personell» kan forstås å inkludere medhjelpere.»

I et svar 21. februar skriver Helse Sør-Øst at Unilabs tolkning bygger på feil forutsetninger:

«Unilabs har i sitt svarbrev av 6. februar 2023 betraktninger om personvernforordningen og personopplysningsloven. Disse bygger imidlertid på feil forutsetninger. All behandling av personopplysninger Unilabs Norge AS gjør under kontrakten, må ha grunnlag i kontrakten.

Kontrakten oppstiller forbud mot bruk av underleverandør. Avtalen Unilabs Norge AS har med underleverandør gir da ikke behandlingsgrunnlag. Bruk av medhjelpere etter lov om helsepersonell forutsetter nødvendighet. Det er ingen nødvendighet med dobbel vurdering av bildene slik det er beskrevet utført hos underleverandøren.»