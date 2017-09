Buss-sjåførar får sparken fordi dei kan for lite norsk

– Slik det var nå, så var det godt norsk, seier busspassasjer Håkon Vervik i Stavanger.

Han har nettopp høyrt med den utanlandske sjåføren om bussen han skulle ta gjekk om Tananger eller om den gjekk rett til Stavanger.

– Eg merka det meir før at dei ikkje forstod så mykje når me stilte spørsmål, seier Vervik.

Skjerpa krav

Då Norgesbuss overtok køyringa av dei grøne bussane på Nord-Jæren i fjor, så stilte dei hardare krav til norskkunnskapane hos dei utanlandske sjåførane.

Det har ført til at flere sjåførar nå har mottatt oppseiingsbrev, fordi dei etter fleire forsøk ikkje har klart kravet til den såkalla B1-språktesten.

Tar sakene til retten

Inge Vidar Lone, som leiar Transportarbeiderforeninga i Rogaland, protesterer på oppseiingsvarsla, som har kome frå Norgesbuss.

Inge Vidar Lone, leiar i Transportarbeiderforeininga i Rogaland, vil kjempa mot oppseiing av tre av sine medlemmar. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Det har ikkje vore nokon klager på dei tre sjåførane, seier han.

Lone viser også til at kollektivselskapet Kolumbus ikkje har gitt noko bot til driftsselskapet Norgesbuss, for manglande norskkunnskap hos sjåførane. Ut frå dette meiner ikkje Lone at det er grunnlag for oppseiing.

– Kjem dette til å enda i retten?

– Det ser slik ut. Sjåførane jobba tidlegare for eit anna ruteselskap, så dette handlar om verksemdovertaking. I den samanhengen er dette så viktig at me tar det så langt me kan, seier fagforeiningsleiaren.

Dårlegare nå enn før

Direktøren i det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus, Odd Aksland, vil ikkje gå i detalj i denne saka.

Direktør i Kolumbus, Odd Aksland, har det øvste ansvaret for bussdrifta på Nord-Jæren. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Men han seier at dei første utanlandske sjåførane som byrja å køyre buss på Nord-Jæren, blei veldig gode i norsk. Problemet oppstod då det kom mange fleire utlendingar til buss-selskapet.

– Då snakka dei sitt eige språk seg i mellom, og då opplevde me at norskkunnskapen byrja å gå attende, seier Aksland.

Snakkar med sjåføren

Busspassasjer Ali Tas meiner bussjåførane har blitt betre i norsk. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Passasjer Ali Tas er klar på at det er viktig at sjåføren forstår kva passasjeren seier. Sjølv pleier han å helse på buss-sjåførane når han går om bord.

Ja, det tykkjer eg er høfleg å gjera, og då får eg alltid svar tilbake, seier Tas.