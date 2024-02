Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flere utenlandske håndverkere i Norge blir utnyttet og lever under uverdige forhold, ifølge organisasjonen Fair Play Bygg.

Sergiu Tincaburov sier han jobbet som håndverker i Norge i tre måneder uten å motta lønn. Han har anmeldt sin tidligere arbeidsgiver, en 42 år gammel litauer involvert i 21 konkurser i Norge.

Fair Play Bygg krever en «exit-strategi» for arbeidere som blir alvorlig utnyttet, og har diskutert dette med regjeringen.

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring der de vurderer økt strafferamme for folk som grovt utnytter utenlandsk arbeidskraft.

– De har levd under forhold som er helt på grensa til å kunne kalles moderne slaveri. Det er uverdige forhold, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

I helga fortalte NRK historien om Sergiu Tincaburov (36) som flyttet til Norge etter å ha fått jobb som håndverker. Han fortalte at han og flere arbeidskamerater jobbet i tre måneder, men knapt fikk lønn.

De anmeldte til politiet, som nå har startet etterforskning mot en 42 år gammel litauer som har vært involvert i 21 konkurser i Norge.

Krever exit-strategi

Tincaburov er et nøkkelvitne i saken. Men å ta opp kampen mot sine tidligere sjefer har kostet mye.

Han sto uten noe sted å bo da han måtte flytte fra stedet han leide gjennom arbeidsgiveren. Han har fått hjelp av blant annet Fair Play Bygg og Kirkens Bymisjon, men har gått månedsvis uten lønn, og endt opp med å pådra seg gjeld.

Sergiu Tincaburov trodde han hadde fått en god jobb i Norge. Men for første gang i livet ble 36-åringen blakk, sulten og hjemløs. Foto: John-André Samuelsen / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

For Mamen er det et tankekors at det er så krevende å ta opp kampen mot arbeidsgiveren.

– Myndighetene må komme opp med en slags exit-strategi for arbeidere som blir alvorlig utnyttet. Det må være et apparat som kan ivareta arbeidstakere som blir utsatt for slikt, sier han.

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn. Foto: Nadir Alam / NRK

Et liknende program finnes for folk som blir utsatt for menneskehandel, men omfatter ikke folk i byggebransjen som Sergiu.

Nylig møtte de representanter fra regjeringen for å diskutere et slikt forslag.

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet deler bekymringen for at arbeidere blir utnyttet. Derfor sendte regjeringen onsdag ut et forslag på høring der de blant annet vurderer økt strafferamme for folk som grovt utnytter utenlandsk arbeidskraft.

Hopsø mener imidlertid det må jobbes på flere områder parallelt for å løse problemene, og sier at regjeringen også vil se nærmere på forslaget til Fair Play Bygg

– Vi ønsker å se videre på hva som kan gjøres for å hjelpe folk som blir utnyttet, sier Hopsø.

42-åring siktet

Det har gått to år siden loven mot lønnstyveri ble innført. NRKs kartlegging viser at 90 prosent av sakene er henlagt.

Nå har likevel Øst politidistrikt siktet 42-åringen som var en av Sergius to sjefer i Norge.

Tincaburov noterte selv ned hvor mange timer han jobbet hver dag. Han sier lønnen uteble. Foto: Privat

Politiadvokat Jan Schei legger ikke skjul på at vitnemålet fra de moldovske arbeiderne er viktig for politiet.

– De ansatte har begrunnet sin anmeldelse godt. De har kontrakter og opplysninger som gjør at vi mener det er grunnlag for å sette i gang etterforskningen, sier Schei.

Foreløpig er det for tidlig å si om saken havner i retten.

42-åringen har fått en rekke spørsmål fra NRK, men ønsker ikke å svare.

Frykter bevis forsvinner

Hos Fair Play Bygg er de glad for at politiet har tatt tak i saken, men er bekymret for at det er mange som Tincaburov. Det kom frem både i helgens reportasje hos NRK og da TV 2s «Norge bak fasaden» undersøkte byggebransjen i helga.

Ifølge Mamen er det en gjenganger at arbeidere som sitter på potensielt viktig bevismateriale forsvinner ut.

– Arbeidsgiveren er interessert i at arbeidstakeren forsvinner ut av landet. For da forsvinner en sentral del av informasjonen hvis det blir en politisak ut av landet.

